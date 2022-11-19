Военная операция РФ на Украине. День 269-й

Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Дефицита кадров из-за частичной мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать».
Комментируя видео с расстрелом безоружных российских солдат украинскими военными, зампредставителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности.
Большинство лидеров АТЭС осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки, говорится в декларации форума.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В АТЭС входят наиболее развитые страны, выходящие к Тихому океану, в том числе и Россия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов: «Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО».
Правительство Украины вышло из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного в Москве в 1969 году.
Украина была членом МЦНТИ с 1993 года. Это межправительственная организация, созданная для решения задач обеспечения международного обмена научной и технической информацией.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что часть обломков на месте взрыва в Польше могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной — The Washington Post.
Украинские СМИ сообщают о пяти взрывах на объектах инфраструктуры в Запорожье, вызванных попаданием снарядов.