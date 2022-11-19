Военная операция РФ на Украине. День 269-й

8:59

Большинство лидеров АТЭС осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки, говорится в декларации форума.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В АТЭС входят наиболее развитые страны, выходящие к Тихому океану, в том числе и Россия.