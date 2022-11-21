«Никаких ограничений ни для кого не было»: Токаев остается президентом Казахстана

Согласно результатам Exit poll, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал уверенную победу и набрал, по разным данным, от 82 до 85,5% голосов. Сам политик уже назвал эту избирательную кампанию исторической и подчеркнул необходимость оправдать доверие народа. Предыдущий президент страны Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева. Зачем в Казахстане объявили досрочные президентские выборы и как они прошли — в материале «Газеты.Ru».

В Казахстане 20 ноября прошли досрочные президентские выборы. Токаев в сентябре предложил установить ограничение президентского правления в один срок продолжительностью семь лет и инициировал проведение 20 ноября досрочных выборов. По мнению Токаева, они станут отправной точкой для всеобъемлющей перезагрузки институтов власти в стране. Предвыборным лозунгом Касыма-Жомарта Токаева стала фраза «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого».

Избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях из-за разницы часовых поясов — в 21:00. «У египтян не в традициях признавать свои ошибки» Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна... 16 ноября 09:18

Институт общественной политики партии «Aманат» уже опубликовал результаты Exit poll, согласно которым действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев побеждает с 85,52% голосов. Результаты опросов института комплексных социальных исследований «Социс-А» и международного института региональных исследований «Открытое общество» также показывают уверенную победу Токаева — 82,02% и 82,45% голосов соответственно.

Свои кандидатуры на президентский пост также выставляли и были допущены к выборам экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественный деятель Каракат Абден.

За них проголосовали от 1 до 4% казахстанцев. В графе «Против всех» галочку поставили от 3,4 до 5,2% участников голосования.

Всего были открыты свыше 10 тыс. участков, в том числе 68 из них за границей (в 53 странах). В списки для голосования были включены более 11,95 млн граждан страны.

Подсчет бюллетеней должен продлиться не более 12 часов.

«Кампания останется в истории»

Токаев уже успел выступить после подведения предварительных итогов. Он заявил, что выборы в стране прошли в соответствии с законом, а всем кандидатам на высший пост предоставили равные возможности.

«Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора», — отметил он.

По мнению политика, предвыборная кампания, «несомненно, останется в истории».

«Объявлены результаты Exit poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам», — сказал он.

Политик назвал доверие казахстанцев «самой главной ценностью» и подчеркнул необходимость это доверие оправдать. «Поэтому с сегодняшнего дня мы все должны приступить к работе», — обратился он к своим соратникам.

«Чтобы вы пользовались всеобщей поддержкой»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал сегодня на избирательном участке № 393 в Астане.

После объявления результатов Exit poll он поздравил Токаева с победой на выборах: «Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства» (цитата по Orda.kz).

Бывший лидер также пожелал преемнику «всегда пользоваться всеобщей поддержкой и уважением народа».

Как прошли выборы

В Генпрокуратуре республики отчитались, что процесс голосования прошел в спокойной обстановке, а в органы прокуратуры поступило всего три обращения. Жалобы будут рассмотрены по существу в МВД и территориальных избиркомах.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил, что за призывы к несанкционированным акциям четырех человек привлекли к административной ответственности. «Органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах, административные протоколы на 15 человек переданы в суд, — сказал он в эфире канала «Казахстан».

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ признали выборы состязательными и соответствующими национальным и международными стандартам, а их подготовку и проведение «организованными в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами».

»ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей», — считают наблюдатели.