«Москва не выполнила свой долг». Эрдоган объяснил начало операции в Сирии отказом РФ от соглашений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начал наземную и воздушную операцию по зачистке от террористов Севера Ирака и Сирии, так как этого не сделала Россия. По его словам, еще в 2019 году Москва обязалась взять регион под контроль, но «не выполнила и отказывается выполнять свой долг».

Операция «Меч-коготь»

Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Катара пообщался с журналистами в своем самолете. Он заявил, что Турция начала наземную операцию на севере Ирака и Сирии для устранения террористической угрозы, пишет Daily Sabah. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

«Как мы уже говорили ранее, если кто-то потревожит нашу страну и земли, мы заставим их заплатить за это. Итак, на нашем юге есть террористические организации, которые планируют много нападений или осуществляют такие нападения и представляют угрозу (Турции – «Газета.Ru)», — приводит издание слова Эрдогана.

Согласно информации издания, накануне рано утром Турция начала операцию «Меч-коготь» — трансграничную воздушную кампанию против террористической группировки Рабочая партия Курдистана, ее сирийского отделения. Авторы статьи отметили, что операция Турции началась вскоре после теракта 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, при котором был ранен 81 человек, а шестеро погибли.

Министерство обороны Турции заявило, что операция против РПК проводится в соответствии с правом на самооборону, которое закреплено в 51-й статье Устава Организации Объединенных Наций.

Согласно данным Эрдогана, в кампании приняли участие около 70 самолетов, включая вооруженные беспилотники. Президент Турции добавил, что в общей сложности было уничтожено 89 террористических объектов, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады боеприпасов.

«На данный момент были поражены 45 террористических целей на глубине около 140 км (87 миль) в северном Ираке и 44 цели на глубине около 20 км (12 миль) в Сирии», — сообщил он журналистам.

Турецкий лидер рассказал, что в 04:00 утра он позвонил министру нацобороны Турции Хулуси Акару, который «констатировал полный успех операции». Он уточнил, что операция ВС Турции не ограничится воздушными ударами.

«Мы примем решение о том, какое количестве сухопутных сил необходимо, и предпримем соответствующий шаг», — пообещал президент Турции.

Вина Москвы

Эрдоган заявил, что не обсуждал эту операцию с Россией и США. Но лидеры этих стран, Владимир Путин и Джо Байден, «уже знают, что Турция может делать такие вещи в этом регионе в любое время».

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — приводит слова Эрдогана CNN Turk.

По его словам, «несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны», Россия так и не выполнила свои «обязательства». Он также предположил, что россияне «не могут их выполнить».

«В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей, сами предпримем необходимые шаги против террористов. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Авиаудары Турции

Представитель курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархад Шами заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем его организации, сообщает РИА Новости.

Кроме того, 21 ноября курдское информационное агентство Firat сообщило, что Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер.

«Турецкое государство обстреливает из тяжелого вооружения деревни Зормиксар, Ашме, Шекслер, Кесра Эхмед Мунир и Визит на западе Кобани. Правительственные силы Дамаска также присутствуют в этих пунктах», — говорится в статье.

Накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил на брифинге, что в результате турецких авиаударов по населенным пунктам в провинции Алеппо пострадали мирные жители и военные Сирийской Арабской Республики.

Согласно его данным, сирийские террористы оборудовали склады с оружием в лагерях для беженцев Харим и Салькин в провинции Идлиб.

«Пытаясь скрыть свою преступную деятельность, террористы всячески препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций. Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев и являются очередным примером того, как террористы используют мирное население в качестве живого щита», — отметили в Минобороны России.