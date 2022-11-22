22 ноября 2022, 09:05 Политика Военная операция РФ на Украине. День 272-й Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 272-й день Михаил Котляр

close 100% Павел Лисицын/РИА Новости

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов попросил президента Владимира Путина дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцам из народной милиции ДНР и ЛНР. Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone с лазерным наведением. ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Зайцево в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.