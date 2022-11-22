Военная операция РФ на Украине. День 272-й

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов попросил президента Владимира Путина дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцам из народной милиции ДНР и ЛНР. Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone с лазерным наведением. ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Зайцево в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
09.05
Помощник министра Армии США Дуглас Буш рассказал Reuters, что Вашингтон ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине.
09.03
Ночью украинские силы обстреляли из РСЗО «Град» Зайцево в ДНР.
09.00
Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 272-го дня спецоперации России на Украине.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях