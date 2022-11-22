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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 272-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 272-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов попросил президента Владимира Путина дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцам из народной милиции ДНР и ЛНР. Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone с лазерным наведением. ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Зайцево в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09.05

Помощник министра Армии США Дуглас Буш рассказал Reuters, что Вашингтон ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине.

09.03

Ночью украинские силы обстреляли из РСЗО «Град» Зайцево в ДНР.

09.00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 272-го дня спецоперации России на Украине.

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