«Акция устрашения верующих»: СБУ провела обыск в Киево-Печерской лавре

Сотрудники СБУ вместе с украинскими правоохранителями проводят обыски в Киево-Печерской лавре и двух монастырях УПЦ. Спецслужба предполагает, что есть риск совершения диверсий или терактов со стороны России. В СБУ подчеркнули, что не допустят использование лавры «как ячейки «русского мира». В Кремле эти действия оценили как «очередное звено в цепи военных действий против русского православия».

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в Киево-Печерской лавре. В Telegram-канале ведомства указано, что контрразведывательные мероприятия направлены на обеспечение безопасности объекта.

«Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ считают, что есть риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников со стороны России.

В Службе безопасности уточнили, что разведмероприятия проходят, чтобы не допустить использование лавры как ячейки «русского мира», проверить данные об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.

Отмечается, что все мероприятия проходят в рамках украинских законов. В частности, СБУ «соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», говорится в посте службы.

Об обысках ранее сообщило местное издание «Страна». СМИ также опубликовало фото. На нем видно, что у Киево-Печерской лавры собралось много людей в форме. Издание уточнило, что, помимо лавры в Киеве, правоохранители осматривают и два монастыря на территории Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

В Кремле считают, что мероприятия СБУ – это «очередное звено в цепи военных действий против русского православия». Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В РПЦ заявили, что это «акция устрашения верующих». Представитель церкви Владимир Легойда считает, что эта «акция» «останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом».

«Никто не вспоминает о том, что в России и на Украине Церковь остается тем единственным местом, где едиными устами возносятся искренние молитвы о мире в условиях отчуждения. Вероятно, именно это не дает покоя врагу рода человеческого, сеющего новые ростки розни», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, РПЦ «уже была в роли мишени, избранной безбожной властью для уничтожения».

«Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской Лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», – заключил он.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело из-за того, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви были песнопения о России.

«Открыто уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника «Киево-Печерская лавра», где в ходе богослужения звучали восхваляющие Россию тезисы пропагандистского характера», – сообщили в ведомстве.

Отмечалось, что видеоматериалы по делу отправили на экспертизу.

13 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что возможные песнопения были на русском языке. 15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) объявил, что запрещает священнику, который допустил такие песнопения, проводить литургию и молебны.