«Эммануэль, думаешь, мне война с Россией нужна?» Пранкеры разыграли президента Польши Дуду

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анжея Дуду. Думая, что разговаривает с французским коллегой Эммануэлем Макроном, польский лидер заявил, что не хочет начала войны с Россией, поэтому «крайне осторожен», когда делает заявления по поводу падения ракеты в Польше. В канцелярии Дуды подтвердили, что глава государства поговорил с пранкерами.

«Я не хочу войны с Россией»

Аудиозапись телефонного разговора Анжея Дуды с лже-Макроном пранкеры Вован и Лексус выложили в своем Telegram-канале. Беседа состоялась вскоре после падения на территории Польши ракеты, которая убила двоих граждан. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

Дуда заявил, что не знает, кто «запустил ракету». При этом уточнил, что, скорее всего, она была российского производства. По словам польского лидера, «взрыв был очень большой». После него осталась «огромная» «воронка где-то 20-25 метров в длину и пять метров в глубину».

Президент Польше рассказал, что поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, который «обвиняет русских».

«Владимир говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, которую запустили россияне. Он также сказал, что нет никакой вероятности, что ракету запустила Украина», — поделился Дуда с лже-Макроном, отметив, что Зеленский также заявил об имеющихся у него доказательствах вины России.

Пранкер, представившийся президентом Франции, заметил, что, возможно, Зеленский сделал эти заявления, так как хочет получить от НАТО и США больше вооружений.

«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне», — ответил Дуда.

Лже-Макрон сказал, что союзникам «не нужна эскалация» между НАТО и Россией. Дуда рассказал, что поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом и сказал ему, что, возможно, польский посол «инициирует процедуру по четвертому параграфу».

«Эммануэль, думаешь, мне война с Россией нужна? Нет. Поверь мне, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. С моей стороны речь идет только о четвертой статье, я не говорю о пятой статье», — заверил президент Польши.

Согласно четвертой статье договора НАТО, стороны соглашения «всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».

А в пятой статье страны соглашаются с тем, что «вооруженное нападение на одну из них» «будет рассматриваться как нападение» на НАТО в целом. Поэтому государства Североатлантического альянса при необходимости должны будут начать военные действия против агрессора.

«Боюсь ядерной катастрофы»

Пранкер также спросил Дуду, что он будет делать, если ракета окажется Российской. Президент Польши пообещал, что свяжется с союзниками, включая самого Макрона и президента США Джо Байдена, чтобы вместе «найти общее решение этой непростой ситуации».

Лже-Макрон напомнил, что МИД Польши сразу обвинил в запуске ракеты Россию. Но Дуда настоял, что глава министерства иностранных дел лишь сказал, что ракета была российской.

«Само собой, потому что она была произведена в России. При этом вам известно, что обе стороны в этой войне используют ракеты российского производства», — пояснил Дуда.

Комментируя информацию о том, что на территорию Польши прилетела ракета С-300, Дуда сказал, что у него нет «явных доказательств» того, что это была именно она. «Как мы можем достичь мира? Поставлять больше оружия». Пранкеры разыграли Петра Порошенко Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшего президента Украины Петра... 17 ноября 15:57

Когда пранкер спросил его, что он думает о грязных бомбах, о которых заявляют в России, Дуда сказал, что боится не этого.

«Я больше опасаюсь, что будут проблемы на украинских АЭС, нежели какой-то грязной бомбы. Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС. Вот, что меня беспокоит», — подчеркнул польский лидер.

Украинская ракета

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Взрыв убил двух граждан Польши. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пуском стоят ВС России. Но в Минобороны РФ опровергли свою причастность к инциденту.

Страны G7 и НАТО провели экстренные совещания по этому вопросу.

16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, согласно предварительным данным, прилетевшая в Польшу ракета была украинской.

«Согласно нашему предварительному анализу, инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки», — сказал Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды подтвердила во вторник в Twitter, что глава государства действительно поговорил по телефону с пранкерами.

«После взрыва ракеты в Пшеводуве во время проходивших контактов с главами государств и правительств дошло до соединения с человеком, выдававшим себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Анджей Дуда по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу», — говорится в сообщении.