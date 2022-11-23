«Было бы лучше, если бы Украина сдалась»: Джонсон рассказал о позиции Германии до 24 февраля

Германия до начала спецоперации считала, что с экономической точки зрения будет выгодно, если Украина потерпит быстрое военное поражение, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон. Он добавил, что руководство Франции не верило в начало боевых действий, а Италия заявила, что, возможно, не сможет примкнуть к единой политике ЕС против России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, что до начала спецоперации России Германия рассчитывала на скорое поражение Украины в случае возникновения конфликта.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», – рассказал Джонсон.

Он подчеркнул, что немецкое правительство объясняло свою позицию «рядом весомых экономических причин».

«Я не мог этого поддержать, я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так», – сказал Джонсон.

В интервью бывший премьер-министр Великобритании отметил, что власти Франции «до самого последнего момента отрицали» возможность начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Телеканал напомнил, что французский президент был главным европейским политиком, который пытался уговорить российского коллегу Владимира Путина отказаться от боевых действий на Украине. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 08:46

Борис Джонсон также раскритиковал и первоначальную политику в отношении угрозы масштабных боевых действий на Украине премьер-министра Италии Марио Драги. По его словам, правительство под руководством Драги «на каком-то этапе просто заявило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем», понимая их «огромную» зависимость от российских углеводородов.

Джонсон утверждает, что мнение стран Запада до начала спецоперации России на Украине сильно разнилось. Однако ход боевых действий заставил европейские власти сплотиться и начать оказывать помощь Украине.

«Произошло то, что все – немцы, французы, итальянцы, все, [президент США] Джо Байден – увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем [российским президентом Владимиром Путиным] договориться не удалось. Это ключевой момент», – подчеркнул Джонсон. По его мнению, «ЕС блестяще справился» в противостоянии России.

«После всех моих тревог… я воздаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими», – продолжил Джонсон.

В июле Борис Джонсон был вынужден покинуть свой пост премьер-министра Великобритании из-за постоянных скандалов, которые подорвали его репутацию. Находясь на должности главы британского правительства, он поддерживал Украину и критиковал спецоперацию.

Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский был «абсолютно выдающимся» в своем руководстве: «Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было».

В интервью CNN Джонсон отметил, что Украине стоило бы передать истребители Spitfire, которые использовались во время Второй мировой войны.

Он считает, что украинской армии «достаточно будет» таких самолетов, с помощью которых, по мнению Джонсона, можно уничтожать дроны. При этом современные образцы летной техники для этого не нужны, сказал Джонсон. «Жаль, что мы их (Spitfire) больше не производим», — добавил экс-премьер.

Нынешний британский премьер в лице Риши Сунака продолжает поддерживать Украину. Политик уже побывал в Киеве.

Германия, Франция и Италия, позицию которых на момент начала спецоперации раскритиковал Джонсон, неоднократно поставляли украинской армии военную помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц, в частности, пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется.