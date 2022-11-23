«Ищем по всему миру»: ЦРУ будет вербовать россиян, которые «испытывают отвращение» к СВО

ЦРУ намерено вербовать россиян, которые выступают против спецоперации на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
«Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают к этому (спецоперации – ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – сказал он.
Марлоу выступил с таким заявлением в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона. Это его первое выступление за почти полтора года службы на этой должности. По данным WSJ, оно состоялось на прошлой неделе, а вместе с Марлоу была и замдиректора ЦРУ по анализу Линда Вайсголд. Ее подразделение отвечает за подготовку готовых разведывательных отчетов и информирование президента США Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников.
Высказывание Марлоу, который был назначен на свой пост в июне 2021 года, перекликается с «недавними утверждениями бывших высокопоставленных офицеров ЦРУ о том, что недовольство многих россиян» спецоперацией на Украине «создает благодатную почву для вербовки агентов среди недовольных офицеров, олигархов, состояние которых было подорвано санкциями, а также бизнесменов и других лиц, бежавших из страны», пишет американское издание.
WSJ также напомнил о высылке российских дипломатов из европейских стран. Объявление персонами нон грата «более 400 сотрудников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием», подорвало «разведывательные операции Кремля», говорил ранее глава МИ-6 Ричард Мур.
В Совфеде России отметили, что заявления ЦРУ о планах вербовать граждан России никого не должны удивлять.
«В ЦРУ рассказали о работе, которую и так проводят всю жизнь. Только для этого ЦРУ и существует — воевать с Россией, дискредитировать и ослабить ее. Может быть, в них пропал [дух авантюризма]? Вероятно, Марлоу уже сожалеет о сказанном, так как дураки есть везде, вот и он — неумный человек — сказал правду, хотя это и так понятно», – сказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По мнению Цекова, «нормальный человек», если его попробуют завербовать, расскажет обо всем правоохранителям.
Вербовка дипломатов
Москва ранее обвиняла Запад в попытке вербовки дипломатов. В конце мая этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на рабочих компьютерах российских дипломатов за рубежом появляются пуш-уведомления с призывом «принять правильное решение» в связи с российской спецоперацией на Украине. Там же был указан «телефон, по которому можно обратиться».
«Есть еще креатив, когда на остановках, которые находятся у посольств или на пути следования наших дипломатов объявления: «Вниманию российского дипломата». И дальше такая же информация», – добавила она.
В июне глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что такая «лобовая вербовка» российских дипломатов в США и странах ЕС – это «топорная работа», какой не было даже в худшие годы холодной войны.
«Выяснилось также, что прямо у нашего посольства в Вашингтоне раздают карточки с контактами ФБР в надежде, что сотрудники представительства пойдут на сотрудничество и предадут Родину», – написал он в своем Telegram-канале.
«Такой топорной работы не было даже в худшие годы холодной войны. Стыдно, господа!» – добавил он.
Карасин заметил, что подобная активность проявляется во всех посольствах России в Евросоюзе.
Выступить против российского руководства предлагали и послу России в США Анатолию Антонову. В его адрес якобы поступило письмо с призывом перейти на сторону Соединенных Штатов и «обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман».
Антонов также подтвердил, что некие люди у посольства России раздают визитки с номерами телефонов и предлагают «пообщаться с сотрудниками ФБР». Но посол РФ не взялся утверждать, провокаторы это или реальные сотрудники американских спецслужб.