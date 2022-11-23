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Политика

«Следующая проблема после НАТО и Украины — Казахстан». Астана пожаловалась на российское ТВ

МИД Казахстана потребовал от Москвы ответить на негативные заявления о республике на ТВ

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Pavel Mikheyev/Reuters
Российская сторона должна ответить на слова политолога Дмитрия Дробницкого о том, что следующая для Москвы проблема после НАТО и Украины — Казахстан, заявили в Астане. В МИД республики подчеркнули, что уже не раз обращались к коллегам для пояснений слов некоторых представителей России, которые, как считают в Астане, только портят отношения между странами.

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко призвал власти России отреагировать на заявления российских экспертов о республике, особенно когда они высказываются в эфире федеральных телеканалов.

Ранее российский эксперт Дмитрий Дробницкий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» предложил собеседникам после окончания конфликта с НАТО и Украиной «обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан». По его мнению, именно там «также могут начаться нацистские процессы», как на Украине. Дробницкий отметил, что «русских там много».

Спикера поддержал ведущий Владимир Соловьев, отметив, что у России с Казахстаном достаточно протяженная граница.

Замглавы МИД Казахстана Василенко подчеркнул, что и президент Казахстана, и руководство МИД и другие официальные представители республики неоднократно высказывались по поводу подобных «заявлений и «говорящих голов».

«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», – добавил замглавы МИД Казахстана в кулуарах парламента.

Добавили в «черный список»

Но это не единичный случай, когда казахстанские власти остаются недовольны комментариями российских публичных личностей. В конце апреля этого года телеведущий Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу «Роскомнадзор Free» возмутился позицией Астаны по ситуации на Украине и отказу проводить парад в День Победы (власти республики поясняли, что таким образом экономят средства).

«Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации. На Украину гляньте внимательно! Подумайте серьезно!» — сказал муж главреда телеканала RT Маргариты Симоньян.

Спустя три дня после заявления Кеосаяна официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров предупредил режиссера, что его могут включить в список «невъездных» на территорию республики.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», – подчеркнул Смадияров.

Он отметил, что такие выступления только портят дружественную атмосферу взаимоотношений двух соседних стран. «Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», – сказал представитель МИД.

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления высказал свои «претензии к высказываниям ряда российских депутатов».

«Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры», – привлек внимание к проблеме глава страны.

По мнению Токаева, подобного рода слова «сеют рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации».

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