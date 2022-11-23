«Любая война завершается мирными переговорами». О чем говорили на саммите ОДКБ

В Ереване проходит саммит государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие и Владимир Путин. Часть заявлений на мероприятии была связана с ситуацией на Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал воюющие стороны к миру, а Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от исхода российской военной операции. О чем говорили на саммите — в обзоре «Газеты.Ru».

Токаев — о формуле мира

Выступая на саммите государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допустить, чтобы «братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами».

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», — сказал Токаев на саммите в Ереване.

Он также отметил, что переговоры между Москвой и Киевом, которые проходили в Турции весной, дали надежду на мирное урегулирование конфликта, но «соглашение в силу разных причин было подорвано».

По мнению Токаева, «повышенная турбулентность в международных делах» затронула и государства, входящие в ОДКБ. Он отметил рост конфликтов и высказался за развитие открытого и конструктивного диалога, назвав его эффективным путем выхода из кризисов.

В частности, президент Казахстана подчеркнул, что все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора», — добавил Токаев. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Лукашенко — о жизнеспособности ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что сейчас часто звучит тезис, что дальнейшая судьба ОДКБ как организации зависит от итогов специальной военной операции на Украине.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что если «рухнет Россия», то под обломками окажутся и все остальные ее партнеры по ОДКБ. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе Лукашенко напомнил об обсуждении мировых проблем, которое началось еще на саммите ШОС в Самарканде, а затем в Астане на саммите СНГ.

«Полагаю, что сегодняшнее наше совещание по содержанию будет продолжением того начатого диалога. Сейчас настало время предметно обсудить вопросы военно-политического взаимодействия, обеспечения безопасности на площадке ОДКБ. Их актуальность растет изо дня в день», — сказал белорусский президент.

По его мнению, однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. И на этом фоне, рассказал Лукашенко, некоторые политики поднимают вопросы о применении ядерного оружия.

«Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что ядерному шантажу не может быть места в международной политике.

Кроме того, президент Белоруссии сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. Лукашенко признал необходимость мира, но задался вопросом: «дадут ли Украине сесть за стол переговоров?»

Путин — об общей истории

Российский президент Владимир Путин в своем выступлении рассказал, что несмотря на существующие разногласия, всех членов ОДКБ по-прежнему объединяет работа по сохранению общего исторического наследия.

«Всех нас по-настоящему сплачивает работа по сохранению памяти об общей истории наших государств, о том, что наши народы вместе победили в Великой Отечественной войне. Мы вместе этим постоянно занимаемся, уделяем, на мой взгляд, нужное и необходимое внимание этим вопросам», — сообщил президент России.

Он добавил, что доведет до лидеров других стран информацию о ситуации на Украине, но предложил обсудить эту и другие проблемы в закрытом режиме без камер.

При этом Путин положительно оценил процессы по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. «Состоявшиеся переговоры [в Сочи] создали хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам. Важно, что в совместном заявлении были подтверждены приверженность к трехсторонним договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты ранее – в 2020 году и в 2021 году», — сказал президент.

Он отметил, что для нормализации отношений Еревана и Баку необходимо последовательно выполнить несколько задач: добиться демилитаризации границы стран, разблокировать транспортную связь в регионе, решить гуманитарные проблемы.