Пашинян раскритиковал работу ОДКБ и отказался подписывать документы

Армения не стала подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, а также проект решения о помощи Еревану в связи с Карабахским конфликтом. Фактически премьер Пашинян выступил с демаршем, объявив, что участие страны в организации не спасло ее от агрессии со стороны Азербайджана — который в ОДКБ не входит. «Газета.Ru» выясняла, что не устраивает Ереван, и что об этом думают российские власти.

Демарш Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который председательствует на открывшемся 23 ноября саммите государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване, заявил, что участникам встречи не удалось согласовать два итоговых документа.

«Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку», — сказал Пашинян на открытии сессии ОДКБ в расширенном составе.

Генеральный секретарь организации Станислав Зась на итоговом брифинге подтвердил, что армянская сторона не подписала два документа — это проект решения оказания помощи Армении и итоговая декларация.

«Документ [об оказании помощи Армении] в высокой степени готовности, согласован комплекс мероприятий в нынешней непростой ситуации, связанной с напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Документ был признан в целом подготовленным, но нуждается в доработке. Поручено доработать и представить на подписание главам государств. То же самое касается декларации. Высокая степень готовности, но нужно будет внести ряд корректировок в документ», — сказал Зась.

При этом генсек ОДКБ назвал этот процесс совершенно нормальным, поскольку нет ни одной международной организации, все члены которой придерживаются строго одинаковой точки зрения. «Любая война завершается мирными переговорами». О чем говорили на саммите ОДКБ В Ереване проходит саммит государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности... 23 ноября 21:42

Что не устроило Ереван

На заседании ОДКБ Пашинян заявил, что несмотря на гарантии коллективной защиты, Ереван подвергся нападению со стороны Баку в ходе обострившегося в 2020 году Карабахского конфликта.

«Вопреки юбилею, настроение у нас отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на эту агрессию. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что считает отсутствие реакции главной неудачей председательства Армении в организации. Премьер-министр напомнил, что во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года ОДКБ потребовался один день на выработку решения, что во многом помогло погасить беспорядки и избежать госпереворота.

Пресс-служба правительства Армении также опубликовала объяснение Пашиняна, почему он отказался подписывать два итоговых документа. По мнению премьера, в декларации и проекте решения о помощи отсутвует необходимая и логичная с точки зрений союзнических отношений политическая оценка действий Азербайджана.

«Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении», — заявил Пашинян.

Он отметил, что это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, поэтому он не готов подписать документы.

Позже журналисты РИА Новости из кремлевского пула опубликовали фрагмент видеозаписи с переговоров лидеров стран – членов ОДКБ с подписью: «Видимо, так Пашинян дал понять, что ничего не подпишет».

На десятисекундном ролике премьер Армении говорит, что заседание окончено и благодарит присутствующих. На это сидящий напротив Александр Лукашенко удивленно разводит руками и что-то спрашивает Пашиняна. После чего глава армянского правительства повторяет более громко и отчетливо «Спасибо большое».

Очередной виток вооруженного противостояния между Ереваном и Баку, получивший название Вторая карабахская война, начался в конце сентября 2020 года. В течение полутора месяцев стороны применяли тяжелые вооружения и авиацию. В результате с обеих сторон, по официальным данным, погибло свыше 6,5 тысяч человек (и Армения и Азербайджан, говоря о потерях противниках, сообщают о 7-8 тысячах убитых). 10 ноября стороны при участии Москвы подписали соглашении о прекращении огня. Армения фактически потеряла в ходе конфликта контроль над семи районами Нагорного Карабаха. Оппозиция внутри страны обвиняла Пашиняна в провале военных действий и дипломатии. С ноября 2020-го конфликт между сторонами возобновлялся еще трижды: в мае 2021 года, в августе и сентябре 2022-го. Тогда бои шли по несколько дней, сообщалось о сотнях погибших и раненых. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Что думают в Кремле

Одним из первых официально позицию Армении прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Пашинян имеет полное право расценивать ситуацию как провал работы ОДКБ.

«Премьер-министр Армении, выступая в самом начале в узком составе, сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном. Это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но, с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что даже несмотря на разногласия и тот факт, что не все итоговые документы удалось согласовать, Армения «безусловно останется» членом организации. И это подтверждает востребованность и жизнеспособность ОДКБ. Песков заверил, что Москва останется посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку и вместе с другими членами организации приложит максимум усилий, чтобы стороны подписали мирный договор.