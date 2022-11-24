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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 274-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 274-й день

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Евгений Епанчинцев/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал лишить Россию права голоса в этой структуре и ветировать ее решения. Он также пригласил экспертов ООН посетить украинские объекты критически важной инфраструктуры для оценки их состояния. Россия ждет, что международное сообщество даст принципиальные оценки пыткам российских военнопленных, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:19

Минобороны РФ показало кадры возвращения на родину 35 российских военнопленных:

09:16

«ВСУ планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в ЛНР в ближайшие пять-семь дней», — утверждает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, ВСУ нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по центру Стаханова.

09:10

В ЛНР сообщили о разрушении жилого дома в Новоникольском из-за обстрела ВСУ — ТАСС.

09:05

09:04

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ — ТАСС.

09:00

«Заявления МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС не приводят ни к каким реальным результатам», — утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого цитирует ТАСС.

Международные организации в случае получения управления ЗАЭС могут передать его украинским властям, считает он. Потеря Россией контроля над ЗАЭС поставит под угрозу безопасность Мелитополя и левобережной части Херсонской области, указал Рогов.

08:57

Украинские военные обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР снарядами калибра 152 миллиметра, сообщается в четверг в Telegram-канале представительства республики.

08:54

Множество военнослужащих, попадающих в зону СВО, принимают решение о крещении. Обряды таинства крещения проводятся даже в полевых условиях, рассказал полковой священник одной из частей ВДВ на Херсонском направлении протоиерей Максим — ТАСС.

08:50

В ДНР заявили, что 40% учреждений культуры нуждаются в капитальном ремонте — ТАСС.

08:47

Около 80% из числа вновь прибывших в Херсонскую область десантников составляют добровольцы, сообщил командир противотанковой батареи Воздушно-десантных войск РФ — ТАСС.

08:43

Художественный музей им. Архипа Куинджи, восстановление которого началось в Мариуполе, перейдет от муниципальных властей в собственность Министерства культуры ДНР, сообщил и.о. руководителя ведомства Михаил Желтяков — ТАСС.

Он добавил, что в ДНР с 2023 года начнут комплексное обновление библиотечного фонда русской литературой.

08:39

Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщается в четверг в Telegram-канале представительства ДНР.

08:34

Имущество украинских олигархов, которое планируют национализировать власти Крыма, в дальнейшем может быть приватизировано, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков — ТАСС.

08:30

На Херсонщине объяснили отсутствие сотрудников на Каховской ГЭС постояными обстрелами. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что обстрелы станции продолжаются с июня и происходят практически ежедневно — ТАСС.

08:26

08:25

«Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН в то время, когда украинские военные вели по его приказу массированный обстрел Донецка», — утверждает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, которого цитирует ТАСС. Мирошник также указал на осуждение Западом обстрелов ЗАЭС без упоминания действий ВСУ.

08:20

Число получивших российское гражданство украинцев сократилось впервые за три года, следует из статистики МВД РФ — ТАСС.

08:15

Половина областей Украины была обесточена в среду, восстановительные работы будут идти круглосуточно, сообщил Зеленский — ТАСС.

08:12

В МККК сообщили о готовности посредничества в обмене пленными между РФ и Украиной — ТАСС.

08:09

Участие Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН должно быть очным, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия ждет, что международное сообщество даст принципиальные оценки пыткам российских военнопленных.

Постпред РФ также обвинил Украину в попадании обломков ракет по гражданским целям. Небензя заявил, что Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины.

«Украинские националисты начали массовые репрессии в отношении местного населения на правом берегу Днепра, боевики привязывают к столбу людей, сотрудничавших с российскими военными», — утверждает Небензя.

08:07

Западные страны рассматривают различные возможности по увеличению производства вооружений, боеприпасов к ним в связи с постоянными поставками военной помощи Украине, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

08:05

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН посетить украинские объекты критически важной инфраструктуры для оценки их состояния — ТАСС.

Он также призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН и ветировать ее решения.

08:01

Обстрелы Запорожской АЭС являются безрассудным и предосудительным поступком, заявила в среду заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 274-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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