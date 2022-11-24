«В ответ на безрассудные призывы Киева». Небензя объяснил ракетные удары по Украине

Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки Киеву западных вооружений. При этом в гибели мирных жителей и попадании снарядов в жилые дома он обвинил украинскую систему ПВО. Небензя также призвал СБ ООН осудить казнь российских военнопленных. Главные заявления постпреда РФ – в материале «Газеты.Ru».

Причина обстрелов Украины

Василий Небензя выступил на срочном заседании Совбеза ООН, проведение которого Киев запросил после новых российских обстрелов. Постпред РФ объяснил удары по объектам инфраструктуры Украины ответом на поставки Киеву западного оружия. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», – сказал Небензя.

По его мнению, украинская армия угрожает безопасности и территориальной целостности России, поэтому одна из целей военной спецоперации – подорвать ее боеспособность. Постпред отметил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока власти Киева «не займут реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Москву начать СВО.

«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов», – считает дипломат.

Накануне Россия нанесла очередную серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого большая часть регионов страны осталась без электричества.

Минэнерго Украины сообщило, что полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

В ведомстве уточнили, что отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. В частности, оказались обесточены все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Их персонал был вынужден остановить работу в аварийном режиме.

В Минэнерго добавили, что на восстановление поврежденных объектов потребуется время, так как работам мешают погодные условия – мороз и ледяной дождь.

После обстрелов также наблюдаются перебои в работе железных дорог – наземных и метро, водонапорных станций и интернета.

Отключения света затронули Молдавию и самопровозглашенное Приднестровье, так как они связаны с Украиной едиными системами подачи электроэнергии.



«Россия оставила Молдову в темноте <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала президент Молдавии Майя Санду на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сами виноваты

На заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что к гибели мирных жителей при российских обстрелах, а также в попадании снарядов в дома виновата сама Украина, потому что пытается остановить ракеты РФ своей ПВО.

«Украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — объявил дипломат.

Он призвал западные страны обратить внимание на эту ситуацию. По его мнению, к гибели людей в «украинских городах» и в Донбассе привела именно «бездумная накачка Украины вооружениями».

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — считает постпред РФ.

16 ноября, выступая на брифинге, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону при российских обстрелах.

«НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против <…> (военной спецоперации – «Газета.Ru») России. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов – предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны», — сказал он.

Осуждение казней и пыток

Небензя также заявил, что Россия ждет, когда международное сообщество даст оценку свидетельствам пыток и казней российских военнопленных.

«На прошлых выходных мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими военными безоружных российских военнопленных. В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов СБ ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права», — сказал постпред РФ.

По его информации, некоторых сдавшихся в плен российских солдат повесили, а в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и простреляны ноги.

«Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — заключил дипломат.