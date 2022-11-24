«Ответ Блинкену»: Госдума одобрила полный запрет пропаганды ЛГБТ

Депутаты Госдумы единогласно в третьем чтении приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Они также запретили распространять среди подростков информацию, которая может способствовать решению сменить пол. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты дали «лучший ответ» госсекретарю США Энтони Блинкену.

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Кроме того, запрещено распространять информацию, которая может вызвать желание сменить пол, среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Фильмам, в которых содержится подобная информация, не будут выдавать прокатное удостоверение.

Также будет внедрен механизм, ограничивающий доступ несовершеннолетних к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Пользователи должны будут подтверждать свой возраст при помощи кодов или других способов, которые помогут определить реальный возраст. Доступ к ЛГБТ-информации запрещен для граждан младше 18 лет.

Определять, когда проводить мониторинг интернет-ресурсов на наличие запрещенной законом информации, будет Роскомнадзор. Сам мониторинг будет вести уполномоченная кабмином организация.

Вводится также запрет на продажу товаров (в том числе импортных), содержащих информацию об ЛГБТ.

В третьем чтении были приняты и поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Для физлиц за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений установлен штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб., от 100 тыс. до 800 тыс. – для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

Если среди подростков распространяется информация, демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения или способная вызвать у них желание сменить пол, штрафы составят от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Иностранных граждан за подобные нарушения будут выдворять из страны.

Авторы пакета поправок – примерно 300 депутатов Госдумы (всего в нижней палате Федерального собрания 450 парламентариев), в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Как объяснял ранее Володин, закон принимается в интересах граждан страны: «У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители».

Просьбы отменить или приостановить принятие поправок

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте в Twitter призывал российских депутатов отозвать проект закона и «уважать права человека и достоинство всех».

Блинкен выразил мнение, что расширение запрета на информацию по вопросам ЛГБТКИ+ «стало бы еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам» этих людей в стране.

Во время обсуждения поправок Володин напомнил об этом обращении американского дипломата. Спикер Госдумы заявил, что единогласное решение принять закон – это «лучший ответ Блинкену».

«Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили — посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально, потому что это содом — по‑другому не скажешь, — и Соединенные Штаты Америки стали центром этого содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут», – сказал Вячеслав Володин.

22 ноября отложить принятие законопроекта призвала и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Она обратилась к главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну.

АКИТ предложила сначала исключить любую неопределенность по вопросам отнесения товаров к запрещенным и провести обсуждение с участниками рынка.

В ассоциации отметили, что поправки в законодательство кардинально расширят обязанности ретейла, так как необходимо будет провести экспертизу всех товаров на предмет содержания запрещенной информации. Это приведет к огромным затратам со стороны отрасли.

На следующий день после обращения Хинштейн отчитался в своем Telegram-канале, что на площадке ИТ-комитета состоялась встреча с АКИТ и отраслью.

«В ходе долгого обсуждения мы сумели объяснить коллегам, что эта норма необходима. Если ЛГБТ-книги будут запрещены к продаже в магазинах, но останутся на электронных площадках — грош цена нашим усилиям. В то же время, действительно, есть риски «вольного толкования» новых норм контролирующими органами», – отметил он.

Хинштейн пообещал в ближайшее время провести еще одну встречу, теперь уже – при участии Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Минкультуры. «Будем также просить эти структуры подготовить необходимые письменные разъяснения. И, конечно, ход реализации закона будем держать под постоянным контролем», – заявил он.