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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 275-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 275-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В «Укрэнерго» разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы. Министры энергетики стран ЕС предварительно согласовали прекращение совместных закупок российского газа. Владимир Зеленский не против рассмотреть невоенный путь возвращения Крыма, пишет FT. Владимир Путин проведет встречу с матерями мобилизованных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:03

8:59

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин пока не планирует встречаться с военными корреспондентами.

8:46

8:41

МАГАТЭ может выявить создание «грязной бомбы», но на Украине находятся сотни объектов с радиоактивными материалами. Все проверить невозможно, заявил РИА Новости российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

8:33

8:32

В Харьковской, Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога — РИА Новости.

8:31

На севере Крыма — в Армянске — сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале глава местной администрации Василий Телиженко.

8:27

8:21

В «Укрэнерго» разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы на Украину — РИА Новости со ссылкой на компанию.

8:16

Президент России Владимир Путин обсудит с матерями мобилизованных россиян волнующие их темы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА Новости.

Песков добавил, что Путин поздравит участниц встречи, которая запланирована на 25 ноября, с наступающим Днем матери.

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский не против рассмотреть невоенный путь возвращения Крымского полуострова, пишет FT.

При этом, если вариант не предусматривает, что военные России покинут Крым, то «не нужно тратить время», заявил политик.

Он также считает, что российская сторона якобы не готова проводить переговоры, так как атакует объекты инфраструктуры Украины.

Вместе с тем несколько дней назад глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму.

8:04

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине.

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