Канье Уэст предложил Трампу пост вице-президента и получил крики в ответ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил рэперу Канье Уэсту, что тот проиграет на выборах 2024 года. Об этом по итогам встречи с экс-главой Белого дома рассказал сам исполнитель. По словам Уэста, он предложил Трампу стать «напарником» и занять в случае победы пост вице-президента.

Популярный рэпер Канье Уэст утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп якобы накричал на него при встрече. По его словам, бывший американский лидер также заявил, что исполнитель не сможет победить на выборах главы государства в 2024 году.

«Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — рассказал Уэст на своей странице в Twitter. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Как полагает сам рэпер, Трампа «больше всего сбило с толку» предложение стать вице-президентом США в его команде. Уэст разместил несколько видеороликов, которые посвящены его выдвижению на пост главы государства в рамках будущей избирательной кампании.

23 ноября рэпер сообщил, что встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и обсудил с ним намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года.

По словам Уэста, он спросил у политика, не согласится ли тот быть его «напарником» в ходе президентской гонки, чтобы затем стать вице-президентом.

«Первый раз был в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст, запустив опрос о том, что ответил экс-глава Белого дома на его предложение. «Завтра вы проснетесь, мы будем в большинстве». Первые итоги выборов в США Американские СМИ публикуют предварительные прогнозы по результатам промежуточных выборов в Конгресс... 09 ноября 13:28

Почти 60% подписчиков рэпера полагают, что Трамп согласился быть его «напарником», 40% ответили отрицательно.

В 2020 году рэпер уже участвовал в президентских выборах. Тогда ему удалось зарегистрироваться в качестве кандидата от собственной партии Birthday Party (Партия дня рождения или «Вечеринка в честь дня рождения») в 12 американских штатах.

Некоторые опросы показывали, что Уэста поддерживают около 2% населения страны. В результате за него проголосовали около 60 тыс. американцев.

Хотят ли американцы возвращения Трампа

16 ноября сам Трамп объявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Незадолго до этого на сайте Федеральной избирательной комиссии США появился документ, в котором указывается, что он уже подал заявку на выдвижение.

При этом 5% американцев считают, что экс-президент США не должен принимать участие в кампании 2024 года, следует из опроса газеты Politico и компании Morning Consult.

53% респондентов полагают, что Трамп «определенно не должен» участвовать в борьбе за президентское кресло, а 12% опрошенных сказали, что ему, «вероятно, не следует» баллотироваться.

Количество тех, кто считает, что бывший президент «определенно должен» идти на выборы, составляет менее 20%.

12% участников опроса думают, что «ему, вероятно, следует» это сделать. При этом большинство сторонников Республиканской партии (61%) хотят, чтобы Трамп участвовал в гонке, противоположного мнения придерживаются 35%.