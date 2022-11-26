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Политика

«Не путать диалог и ультиматумы». В Киеве снова заявили, что готовы к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в том, что в Польше упала украинская ракета

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На месте падения ракеты на зерносушилке в селе Пшеводов, Польша, 20 ноября 2022

На месте падения ракеты на зерносушилке в селе Пшеводов, Польша, 20 ноября 2022

Jakub Orzechowski/Reuters
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил Le Parisien, что Киев не выступает против переговоров с Москвой, но в то же время не согласен на «ультиматум». Он также заверил, что западные политики не пытаются склонить украинскую сторону к переговорам на невыгодных условиях. Министр коснулся и темы упавшей в Польше ракеты, предположительно сбитой системой ПВО Украины. По его словам, у ВСУ есть доказательства, «что это не наша ракета». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал большое интервью газете Le Parisien, в котором рассказал, что у ВСУ есть данные о непричастности Украины к падению ракеты в Польше, а также заверил, что Украина не против переговоров с Россией.

По словам главы дипведомства, украинская сторона не увидела доказательств того, что ракета упала в Пшеводуве из-за украинской системы ПВО. «Мы абсолютно открыто участвуем в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств», — отметил он.

«У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После этого мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были», — добавил Кулеба.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли двое поляков. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пуске ракеты ВС РФ. В российском Минобороны причастность к инциденту отрицают. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее озвучил предварительные данные расследования, согласно которому прилетевшая ракета была украинской.

«Не против переговоров»

Кулеба в интервью Le Parisien также акцентировал внимание на том, что Киев не против переговоров с Москвой, но для этого последняя «должна перестать путать переговоры и ультиматум».

«Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению», — ответил министр на вопрос о том, обсуждаются ли возможные переговоры с Россией.

По словам главы украинского МИД, французский президент Эммануэль Макрон и другие лидеры стран Запада не настаивают на том, чтобы Украина начала переговоры вопреки своим интересам. «Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины», — в очередной раз подчеркнул Кулеба.

Министр также предупредил, что следующие несколько недель станут критическими для Украины из-за атаки на энергетические объекты. Без электричества на Украине уже осталось подавляющее большинство потребителей, аварийно отключены от энергосистемы все три контролируемые Киевом АЭС — Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.

Участие Парижа

Кроме того, Кулеба заявил о практически постоянных контактах с французской стороной по теме Украины. «У моего президента прекрасные отношения с Эммануэлем Макроном, у меня самого прекрасные отношения с [министром иностранных дел Франции] Катрин Колонна. Мы всегда на связи, иногда так часто, что у меня заканчиваются деньги на счету телефона», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. Кроме того, у него сложились близкие отношения и с другими западными политиками, они постоянно на связи.

«У меня действительно были близкие отношения с Борисом Джонсоном, Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро», — отметил украинский лидер.

Президент Макрон также часто общается и с Владимиром Путиным. По его собственному признанию, общая длительность разговоров с президентом РФ с декабря по июнь составила 100 часов.

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. Всего сто часов в гласности и по просьбе [президента Украины Владимира] Зеленского», — признавался летом французский политик.

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