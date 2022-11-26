26 ноября 2022, 08:23 Политика Военная операция РФ на Украине. День 276-й Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 276-й день Мария Шустрова

close 100% Павел Лисицын/РИА Новости

Около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны, пишет The New York Times. Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов Украины. Вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуица заявила в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.