«Это происходит за кулисами». На Украине заявили, что ряд стран поставляет военную помощь тайно

Некоторые страны, демонстративно отказывающиеся от военной помощи Украине, на самом деле помогают ей тайно, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев получает поддержку от этих стран не напрямую, а через посредников. Эти посредники закупают оружие у третьих стран и затем передают его Украине.

Некоторые страны, которые публично отказывают Украине в поставках вооружений, все же делают это тайным образом. Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Parisien.

По его словам, партнеры Киева работают с третьими странами для покупки вооружений. Поэтому Украина получает военную помощь от них не напрямую, а через посредников.

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но это происходит за кулисами», — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также повторил, что Киев не выступает против переговоров с Москвой. По его словам, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум», так как «справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины».

«Пока Россия не готова к серьезному и откровенному разговору, нет смысла садиться за стол», — считает министр.

Кулеба подчеркнул, что президенты других стран «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».

«Все понимают, что мир должен быть справедливым. А справедливый мир начинается с полного обновления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима», — указал он. Зеленский предложил создать международную организацию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе Украина запускает инициативу, согласно которой до 60 судов с украинским зерном могут отправить... 26 ноября 23:38

Ранее глава МИД Украины заявлял, что страны Евросоюза не имеют права «уставать» от поддержки Украины. «Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — говорил Кулеба.

Он также призывал ЕС отбросить сомнения и согласовать новый пакет санкций против России.

Кто поставляет и не поставляет Киеву оружие

Среди тех стран, которые публично отказались поставлять оружие Украине, есть в том числе Швейцария и Израиль. В июне Швейцария разрешила поставлять Киеву оружие из своих комплектующих. В свою очередь власти Израиля профинансировали поставки неких «стратегических материалов» для Украины на миллионы долларов, пишет газета Haaretz. Источники издания утверждают, что это произошло под давлением США.

Большинство стран ЕС, США, Канада, Австралия и Великобритания начали поставлять вооружения Украине вскоре после начала военной операции России. Однако тогда оружие Киеву отказывались поставлять власти Германии.

Власти США и европейских стран неоднократно подчеркивали, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, а стремятся не дать Украине проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию. С января 2022 года Вашингтон выделил на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд.

После начала военной операции России на Украине ВСУ получили 142 гаубицы M777 с калибром 155 мм, а также около 924 тыс. снарядов к ним. По данным New York Times, этих орудий достаточно для оснащения примерно восьми артиллерийских батальонов.

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«Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50–70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозный американский HIMARS, которых Украина уже имеет в нескольких единицах, а также 10–15 противотанковых установок и системы ПВО, чтобы закрыть небо», — сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина не может позволить себе паузы даже в зимний период. В связи с этим украинские власти призвали к увеличению поставок вооружения.

Запасы истощаются — но не у всех

Газета The New York Times со ссылкой на представителя НАТО сообщила, что 20 из 30 стран альянса исчерпали свои запасы вооружений, которые могли поставить Украине.

Речь идет о небольших государствах. Оставшиеся 10 могут и дальше продолжить поставки Украине: среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

По словам представителей НАТО, на которых ссылается The New York Times, масштаб применения артиллерии в военных действиях на территории Украины превосходит другие военные кампании последнего времени.

«День на Украине — это месяц или больше в Афганистане», — считает Камилла Гранд, эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям, бывший помощник генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону.

Истощающиеся запасы современного вооружения, в том числе ракетных комплексов Javelin, западные страны пытаются заменить более старыми системами, которые еще есть на складах.

Кроме того, партнеры Украины поставляют ей оружие советского образца, в том числе ракеты для ПВО С-300, танки Т-72 и артиллерийские снаряды советского образца, которые активно применяются украинскими военными. NYT указывает, что в НАТО также обсуждают возможное возобновление производства на старых оружейных заводах в Чехии, Словакии и Болгарии. Там можно выпускать 152-миллиметровые и 122-миллиметровые снаряды советского образца. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Еще одной существенной проблемой является то, что оружие за несколько месяцев активного использования повреждается или уничтожается в боях. По данным NYT, примерно треть из переданных Украине 350 гаубиц производства НАТО уже выведена из строя, а замена компонентов оружия обходится дорого. Кроме того, ремонтировать гаубицы в полевых условиях невозможно — ремонтные работы идут на базе в Польше, уточняет New York Times.

Страны НАТО поставили Украине оружия на сумму около $40 млрд. Это чуть меньше годового оборонного бюджета Франции, указывает издание.