ВСУ за прошедшие сутки 24 раза нанесли удары по территории ДНР, погибли двое мирных жителей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, сообщило представительство республики. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка — ТАСС.
ВСУ в воскресенье утром четыре раза обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив 17 снарядов калибра 152 и 155 мм, сообщили в представительстве республики. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Ясиноватая и Каштановое — ТАСС.
Специалисты Центра перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывают концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
«Сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей», — подчеркнул он.
«Крымские татары благодаря воссоединению Крыма с Россией избавились от подконтрольных западным спецслужбам и Службе безопасности Украины так называемых лидеров народа и сейчас представлены во власти полуострова», — утверждает председатель незарегистрированной региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров, которого цитирует ТАСС.
Нацбанк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в пресс-релизе национального регулятора по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.
Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.
Воздушную тревогу объявили в ночь на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных официального украинского ресурса для оповещения граждан. Как сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели», в городе Запорожье слышны взрывы.
Более 100 пунктов обогрева в Киеве из 530 закрыты, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода, сообщил председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия — ТАСС.
«Беспилотные летательные аппараты стран НАТО предпринимали попытки пересечь границу Псковской области еще до начала специальной военной операции, сейчас эта проблема обострилась», — утверждает глава региона Михаил Ведерников, которого цитирует ТАСС.
Сотни морских пехотинцев Военно-морского флота России были удостоены государственных наград за время проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом в воскресенье по случаю 317-й годовщины со дня образования морской пехоты сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.