27 ноября 2022, 08:11 Политика Военная операция РФ на Украине. День 277-й Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 277-й день Григорий Плакучев

close 100% Константин Михальчевский/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. ВСУ за прошедшие сутки 24 раза нанесли удары по территории ДНР — погибли двое мирных жителей, еще два человека ранены, сообщили в представительстве республики. Более 100 пунктов обогрева в Киеве из 530 закрыты, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.