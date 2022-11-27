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«Страна.ua»: в Кривом Роге слышны взрывы 09:39
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины 09:30
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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 277-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 277-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. ВСУ за прошедшие сутки 24 раза нанесли удары по территории ДНР — погибли двое мирных жителей, еще два человека ранены, сообщили в представительстве республики. Более 100 пунктов обогрева в Киеве из 530 закрыты, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:07

10:02

09:51

09:35

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге — ТАСС.

09:24

ВСУ за прошедшие сутки 24 раза нанесли удары по территории ДНР, погибли двое мирных жителей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, сообщило представительство республики. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка — ТАСС.

09:17

08:48

ВСУ в воскресенье утром четыре раза обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив 17 снарядов калибра 152 и 155 мм, сообщили в представительстве республики. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Ясиноватая и Каштановое — ТАСС.

08:29

08:20

Специалисты Центра перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывают концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей», — подчеркнул он.

08:18

08:17

«Крымские татары благодаря воссоединению Крыма с Россией избавились от подконтрольных западным спецслужбам и Службе безопасности Украины так называемых лидеров народа и сейчас представлены во власти полуострова», — утверждает председатель незарегистрированной региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров, которого цитирует ТАСС.

08:14

Нацбанк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в пресс-релизе национального регулятора по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

08:11

Минобороны с РЖД запустили для участников СВО туристический поезд до Великого Устюга — ТАСС.

08:08

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

08:07

08:05

Воздушную тревогу объявили в ночь на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных официального украинского ресурса для оповещения граждан. Как сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели», в городе Запорожье слышны взрывы.

08:03

Более 100 пунктов обогрева в Киеве из 530 закрыты, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода, сообщил председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия — ТАСС.

08:02

«Беспилотные летательные аппараты стран НАТО предпринимали попытки пересечь границу Псковской области еще до начала специальной военной операции, сейчас эта проблема обострилась», — утверждает глава региона Михаил Ведерников, которого цитирует ТАСС.

08:01

Сотни морских пехотинцев Военно-морского флота России были удостоены государственных наград за время проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом в воскресенье по случаю 317-й годовщины со дня образования морской пехоты сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 277-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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