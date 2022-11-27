«Си Цзиньпин, уходи!» Жители Китая устроили массовые протесты

Китай обновляет антирекорды суточной заболеваемости коронавирусом, из-за чего власти страны ввели локдаун и ужесточили ограничительные меры. Такое решение вызвало волну протеста, акции несогласных проходят с 25 ноября. Полиция применяет в отношении протестующих газовые баллончики, активистов сажают в полицейские машины и увозят с площадей. Одним из катализаторов протеста стал недавний пожар в Урумчи, в котором погибли сидевшие на карантине жители дома.

В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ухане, Чунцине и других крупных городах Китая проходят акции против проводимой властями политики нулевой терпимости к коронавирусу. Тысячи жителей вышли на улицы, протестуя против жестких ограничений. Уже зафиксированы стычки протестующих с полицией, людей сажают в автозаки. Первые протесты начались в пятницу, 25 ноября. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Си Цзиньпин, уходи!», «Коммунистическая партия, уходи», — скандируют участники демонстраций. Они также зажигают свечи и возлагают цветы в память о погибших при пожаре в Урумчи.

Как отмечает Би-би-си, такие активные протесты нетипичны для Китая, где любая прямая критика правительства и лидера может привести к суровым наказаниям.

Агентство АР передает, что полиция применяет по отношению к протестующим перцовые баллончики, есть также жалобы на избиения.

В интернете появляются фотографии и видеоролики, на которых видно, как студенты проводят акции протеста в университетах Пекина и Нанкина. По информации AFP, в одной из таких акций в университете Цинхуа приняли участие сотни человек. Многие из них держали в руках чистые листы бумаги — символ неповиновения китайской цензуре.

По информации Reuters, власти КНР активно препятствуют распространению информации о протестах в Сети, удаляя соответствующие видеоролики.

Антирекорд по COVID-19

27 ноября Китай вновь обновил антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Согласно статистике на сайте Национального комитета здравоохранения КНР, за минувшие сутки вирус обнаружен у 39 791 человека. При этом более 36 тыс. переносят заболевание бессимптомно.

Число больных, у которых проявились активные симптомы, составило всего 3 709 человек.

Больше всего носителей вируса выявлено в провинции Гуандун, расположенной в южной части страны. В тройку лидеров по заболеваемости также вошли города Пекин и Чунцин.

Днем ранее вирус обнаружили у 39 506 жителей КНР, один пациент скончался. Общее число погибших в результате коронавируса в КНР достигло 5 233 человека.

Заболеваемость в Китае стала резко расти с 24 ноября. Предыдущий суточный максимум инфицированных был зафиксирован 14 апреля. Из-за очередного пика правительство ввело жесткий локдаун, объяснив его необходимость относительно низким уровнем вакцинированных в Китае и желанием защитить пожилых людей.

Пожар в Урумчи

Одним из факторов, спровоцировавших активные протестные выступления в стране, стал недавний пожар в жилом доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в результате которого погибли десять человек, еще девять были ранены.

ЧП произошло 24 ноября. Жильцов дома из-за вспышки коронавируса поместили на карантин, поэтому они не смогли быстро покинуть свои квартиры. Кроме того, возгорание долго не могли потушить, так как пожарная техника добиралась до места ЧП дольше обычного из-за заблокированных дорог.

Власти страны отрицают, что ограничения из-за COVID-19 стали причиной гибели людей, однако местные власти Урумчи, принося соболезнования семьям погибших, пообещали «восстановить порядок», постепенно отменяя жесткие меры.