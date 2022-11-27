«Профессионал и не коррумпирован». Жуков может сменить Кудрина на посту главы Счетной палаты

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату. По информации источников РБК, его кандидатуру в качестве преемника выдвинул сам Алексей Кудрин, планирующий переход в «Яндекс». Окончательного решения еще не принято, и президент Владимир Путин, который лично согласовывает кандидата, может принять неожиданное решение. Помощники Жукова заявляют, что ничего не знают о возможном новом назначении шефа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату, заменив планирующего перейти в «Яндекс» Алексея Кудрина, сообщают источники РБК, знакомые с обсуждением кандидатур и близкие к администрации президента. Их информацию подтвердили четыре федеральных чиновника. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — рассказал один из собеседников издания, отметив, что есть и другие кандидаты.

Окончательного решения еще не принято, и президент РФ Владимир Путин может сделать выбор в пользу неожиданного варианта, добавил источник. Сам Кудрин, по словам собеседника издания, хотел бы видеть в качестве преемника именно Жукова.

Представитель Жукова заявила РБК, что ей «ничего не известно» о возможном уходе начальника в Счетную палату.

Ранее замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Иванов, который отвечает за взаимодействие со Счетной палатой, заявил, что смена ее главы будет возможна только после обновления соответствующего закона. По его словам, в соответствии с новой редакцией Конституции главу Счетной палаты будет назначать и освобождать от должности Совфед, а не Государственная дума, как раньше. Поправки в закон о Счетной палате пока не внесены, но они готовятся, подчеркнул Иванов.

Уход Кудрина

Еще в сентябре Forbes выпустил заметку о том, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы, если тот перейдет на работу в компанию. Волож, по данным журнала, планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей. Именно это направление и должен возглавить Кудрин.

Пару дней назад ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Кудрин точно переходит в «Яндекс». По его словам, «фактически» решение уже принято, а «формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря».

Спустя некоторое время уже сам «Яндекс» заявил, что в ближайшее время может изменить структуру собственности, а российские активы будут переданы в управление местному менеджменту.

По информации РБК, вечером 24 ноября Кудрин встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы согласовать не только свой переход из СП в «Яндекс», но и раздел активов компании.

Карьера Жукова

Жуков окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1980 по 1991 год работал в Главном валютно-экономическом управлении Минфина, пройдя путь от экономиста до начальника отдела финансирования внешних экономических связей. Что будет с «Яндексом» при Кудрине Днем 25 ноября ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Путин согласовал... 25 ноября 20:56

Депутат Государственной думы I, II, III, IV, VI, VII и VIII созывов. Первый зампредседателя Госдумы VI, VII и VIII созывов. В настоящее время на посту первого вице-спикера курирует комитеты по экономической политике, по бюджету и налогам и комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В частности, он отвечает за организацию сотрудничества Госдумы с Организацией Объединенных Наций, МВФ, Организацией экономического сотрудничества и развития, Европейским банком реконструкции и развития и ВТО.

С 2004 по 2011 год был вице-премьером правительства, в том числе был заместителем Путина, когда тот был премьером.

С 2010 по 2018 год – президент Олимпийского комитета России.

Играет за футбольную сборную Госдумы.