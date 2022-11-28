Военная операция РФ на Украине. День 278-й

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24% россиян согласны, что с марта этого года стали больше экономить на еде, 11% скорее согласны с этим, показал опрос ВЦИОМ в рамках спецпроекта с РИА Новости.

32% согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.

По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, сберегательное поведение — это один адаптивных паттернов, которые присущи «периодам турбулентности». Он отметил, что оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».