Военная операция РФ на Украине. День 278-й

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд — о целях переговоров в Анкаре между главой ЦРУ Уильямом Бернсом и директором СВР Сергей Нарышкин:
«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал».
В Швейцарии из-за экономии энергии остановили Большой адронный коллайдер. В 2023 году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20%, пишет РИА Новости со ссылкой на европейскую организацию по ядерным исследованиям CERN.
Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» — передал Минобороны РФ тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А — РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.
24% россиян согласны, что с марта этого года стали больше экономить на еде, 11% скорее согласны с этим, показал опрос ВЦИОМ в рамках спецпроекта с РИА Новости.
32% согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.
По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, сберегательное поведение — это один адаптивных паттернов, которые присущи «периодам турбулентности». Он отметил, что оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».
Одесский городской электротранспорт возобновил работу — ТАСС со ссылкой на местные власти.
25 ноября власти Одессы сообщили, что движение городского электротранспорта приостановили, чтобы сэкономить электричество. Это произошло спустя час после возобновления его работы.