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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 278-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 278-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В боях под Артемовском (ДНР) ВСУ несут значительные потери, пишет газета NYT. Российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на запорожском направлении, сообщает РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян назвал украинского президента Владимира Зеленского человеком, желающим «втянуть Европу в Третью мировую войну против России», и призвал прекратить поставки оружия Киеву. Четверть опрошенных ВЦИОМ россиян стали больше экономить на еде с марта этого года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:11

9:03

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд — о целях переговоров в Анкаре между главой ЦРУ Уильямом Бернсом и директором СВР Сергей Нарышкин:

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал».

8:56

В Швейцарии из-за экономии энергии остановили Большой адронный коллайдер. В 2023 году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20%, пишет РИА Новости со ссылкой на европейскую организацию по ядерным исследованиям CERN.

8:48

Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» — передал Минобороны РФ тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А — РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

8:39

8:32

24% россиян согласны, что с марта этого года стали больше экономить на еде, 11% скорее согласны с этим, показал опрос ВЦИОМ в рамках спецпроекта с РИА Новости.

32% согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты.

По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, сберегательное поведение — это один адаптивных паттернов, которые присущи «периодам турбулентности». Он отметил, что оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».

8:23

8:18

Одесский городской электротранспорт возобновил работу — ТАСС со ссылкой на местные власти.

25 ноября власти Одессы сообщили, что движение городского электротранспорта приостановили, чтобы сэкономить электричество. Это произошло спустя час после возобновления его работы.

8:10

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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