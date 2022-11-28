Ядерные риски без Украины: что обсуждали главы разведок РФ и США в Анкаре

Глава ЦРУ и директор СВР на переговорах в Турции не обсуждали урегулирование украинского конфликта, заявила поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд. Она добавила, что российские и американские власти имеют каналы «для управления рисками, в том числе и ядерными». Кремль не комментировал содержание переговоров, Белый дом сообщал, что обсуждалась стратегическая стабильность.

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд рассказала о теме переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой», — сказала она.

При этом Руд подчеркнула, что Бернс и Нарышкин не обсуждали возможное завершение военных действий на Украине.

«Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — сообщила дипломат.

Руд отметила, что при необходимости Москва и Вашингтон снова могут использовать «данный канал связи» — личный контакт глав двух разведок – для обсуждения вопросов ядерной безопасности. Однако «пока, насколько ей известно, ничего не запланировано».

Делегации ЦРУ и СВР встретились в турецкой Анкаре 14 ноября, сообщал источник газеты «Коммерсантъ». По данным агентства Reuters, темой переговоров Нарышкина и Бернса стали последствия возможного применения российской стороной ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

Встреча проходила в штаб-квартире Национальной разведки Турции, сообщал со ссылкой на источники турецкий телеканал NTV.

Кремль содержание переговоров не комментировал. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Нарышкин и Бернс обсуждали «стратегическую стабильность».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что контакты глав разведок России и США «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации».

Также 14 ноября источник телеканала CNN в Совете нацбезопасности США заявил, что американская сторона обсуждала с российской «вопросы управления ядерными и другими рисками».

Кроме того, по словам источника, директор ЦРУ Бернс должен был обсудить дела американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденных в России и находящихся в тюрьме.

В публикации отмечается, что Вашингтон поставил Киев в известность относительно переговоров с Москвой, поскольку «твердо придерживается основополагающего принципа: ничего об Украине без Украины». Замглавы МИД Рябков: Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Бута Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат... 18 ноября 11:03

Источник CNN отметил, что переговоры являются частью усилий США по поддержанию работы каналов коммуникации с Москвой на фоне якобы «плохо завуалированных угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие на Украине».

О возможности очных российско-американских переговоров в сентябре сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что стороны изучали возможность проведения консультаций по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). По ее словам, у России есть претензии к тому, как США выполняют свои обязательства по договору.

Грайнер и Уилан

Поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд добавила, что американские власти по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими коллегами вопрос освобождения арестованных в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

«США внесли на рассмотрение серьезное предложение. Мы дорабатывали это предложение и предлагали альтернативы. К сожалению, пока со стороны Российской Федерации серьезного ответа на эти предложения не поступило», — сообщила Руд. Она добавила, что американские власти ждут от РФ конструктивных ответных предложений.

5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло в картриджах для вейпа.

Грайнер приговорили к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Гражданин США Пол Уилан работал директором по безопасности в компании по производству запчастей для автомобилей BorgWarner. В его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании. По данным следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 09:49

28 декабря 2018 года в Москве Уилана задержали в номере отеля «Метрополь», где он получил флэш-карту, на которой был засекреченный список лиц, в который, в том числе, попали сотрудники отечественных спецслужб. Через некоторое время после получения Уиланом флэшки в его номер вошли сотрудники ФСБ, которые изъяли носитель, а самого американца задержали.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозило до 20 лет лишения свободы. Американская сторона считает незаконными задержание, арест и суд над Уиланом.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что руководство США предлагает России «альтернативные пути продвижения вперед» в вопросе обмена заключенными.

По ее словам, правительство США внесло «обстоятельное предложение» по урегулированию ситуации с осужденными в РФ американскими гражданами Бриттни Грайнер и Полом Уиланом. Она также заявила, что со стороны России не было «добросовестных переговоров».