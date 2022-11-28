Совет ЕС признал обход антироссийских санкций преступлением

Совет Евросоюза одобрил включение обхода санкций в список преступлений против ЕС. Кроме того, Еврокомиссия предложит директиву с описанием наказаний за нарушение санкционных мер. Данный подход предлагается распространить на весь Евросоюз — потому что отношение к санкциям различается в разных странах ЕС. К примеру, в Венгрии считают санкции непродуктивным способом воздействия на Россию.

Совет ЕС одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза. Решение было принято единогласно, сообщает ТАСС.

«[Решено] добавить несоблюдение ограничительных мер в список «преступлений ЕС», включенных в договор о функционировании ЕС», — говорится в заявлении Евросовета.

Данная мера связана с санкциями против Российской Федерации. Руководство ЕС считает, что санкционные меры должны выполняться в полном объеме. Однако страны-участницы ЕС по-разному смотрят на то, что является обходом санкций – и как это должно наказываться.

«Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС», — заявляет Совет ЕС.

При этом включение обхода санкций в список «преступлений ЕС» — первый из двух шагов, с помощью которых Брюссель рассчитывает установить одинаково жесткое исполнение санкций на всей территории Евросоюза.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит законопроект, в котором будут определяться условия и наказания за нарушение европейских санкций. «Этот проект директивы должен быть обсужден и одобрен Советом ЕС и Европарламентом», — добавили в органе.

В конце мая Еврокомиссия предложила считать обход санкций преступлением. Данный шаг был направлен на то, чтобы гарантировать «фактическую конфискацию» активов нарушителей санкционных мер, как физлиц, так и юрлиц.

С 24 февраля ЕС ввел против РФ восемь санкционных пакетов. В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. Под новые санкции попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «полным ходом» ведется работа над девятым пакетом. Газета Politico сообщала, что основной мерой в рамках девятого пакета может стать масштабное расширение списка санкций в отношении физлиц.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт считает введение санкций неэффективным методом в достижении военно-политических целей, сообщает газета Magyar Nemzet.

«Венгрия считает, что если бы ЕС действовал единообразно и эффективно, он смог бы найти решение, как склонить враждующие стороны немедленно заключить мир», — заявил Ковач. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

Он напомнил, что власти Венгрии неоднократно заявляли, что «санкционная политика не подходит для достижения военно-политических целей, вместо этого следует использовать другие инструменты», более подходящие для ведения переговоров.

По словам Ковача, при введении «антироссийских санкционных пакетов была уверенность, что они приведут к миру».

«Сейчас уже видно, что санкции для этого не годятся. У Еврокомиссии или Европарламента никогда не было сил признать свои ошибки», — добавил парламентарий.

Ковач также отметил, что Европарламент крайне «радикализирован и идеологизирован».