«Провел около 25 лет в госсекторе». Алексей Кудрин уходит из Счетной палаты

Алексей Кудрин сообщил, что решил покинуть пост председателя Счетной Палаты. Он уточнил, что в будущем хочет сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив. В Совете Федерации подтвердили, что получили представление президента РФ об увольнении Кудрина, и намерены рассмотреть его 30 ноября.

Заявление об увольнении

Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост главы Счетной палаты. В посте он написал, что «подал соответствующее заявление» президенту Путину «в установленном порядке». «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал Кудрин.

Председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов подтвердил РИА Новости, что Совет Федерации получил представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты.

Источник в верхней палате парламента также сообщил агентству, что документ рассмотрят на заседании 30 ноября. Эту информацию подтвердила и первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

А зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил РИА Новости, что сенаторы в ближайшее время проведут консультации по кандидатурам на пост главы Счетной палаты, и предложат их президенту до конца года.

Слухи о переходе в Яндекс

25 ноября РБК сообщил со ссылкой на источники, что накануне вечером Алексей Кудрин встретился с президентом России Владимиром Путиным. По данным канала, они согласовали, что Кудрин «перейдет из Счетной палаты в «Яндекс». Также на встрече был согласован раздел активов компании.

«В «Яндексе» Кудрин возглавит новую управляющую структуру, в которую также войдет действующий менеджмент «Яндекса», — говорилось в сообщении. Что будет с «Яндексом» при Кудрине Днем 25 ноября ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Путин согласовал... 25 ноября 20:56

Источники РБК также подтвердили эту информацию, уточнив, что Кудрин планировал уйти из Счетной палаты через неделю после разговора с Путиным. Но из-за противоречий в законодательстве, связанных с вопросами назначения главы палаты, этот процесс может затянуться как минимум на две недели.

«После голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли», — пояснили в РБК.

В статье говорится, что для российских активов «Яндекса» будет создано новое юридическое лицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» и опцион на 5% акций.

Источник РИА Новости сообщил, что переход Кудрина в «Яндекс» должен завершиться до конца текущего года.

В тот же день на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть факт встречи президента страны и главы Счетной палаты.

28 ноября председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил РИА Новости, что верхняя палата парламента еще не получила представление президента, но уже тогда сенаторы ожидали рассмотрения вопроса об освобождении Кудрина от должности уже в среду, 30 ноября. «Профессионал и не коррумпирован». Жуков может сменить Кудрина на посту главы Счетной палаты Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату. По информации... 27 ноября 21:13

По словам Артамонова, его комитет пока не представил Путину новых кандидатур на пост председателя Счетной палаты.

Около 25 лет на госслужбе

Алексей Кудрин родился в 1960-м году в латышском Добеле в семье военнослужащего.

В 1983 году он окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. В 1990 году Кудрин начал работать в органах исполнительной власти Ленинграда. С ноября 1991 года по 1992 год занимал должность заместителя председателя Комитета по экономическому развитию.

В 1992-1993 годах возглавлял Главное финансовое управление мэрии Санкт-Петербурга. Затем до 1996 года работал заместителем, первым заместителем мэра, председателем Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.

В 1996 году Кудрин занимал посты заместителя главы администрации президента РФ и начальника Главного контрольного управления главы государства. А в 1997 году президент России Борис Ельцин назначил его первым заместителем министра финансов РФ. В марте 2004 года он возглавил это министерство. В 2011 году указом президента Медведева был освобожден от занимаемой должности.

Председателем Счетной палаты Кудрин стал в 2018 году.