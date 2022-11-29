Из ШИЗО в реанимацию. Что случилось с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой

Осужденную на 11 лет колонии белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову доставили в реанимацию в Гомеле. Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико, который она возглавляла в 2020 году. Причина, по которой Колесникову госпитализировали, неизвестна, ее адвокат Владимир Пыльченко не смог добиться встречи с подзащитной. До этого Пыльченко выражал опасения за здоровье оппозиционерки, но реакции на его жалобы не было. Известно, что до госпитализации Колесникову поместили в штрафной изолятор.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая отбывает наказание за антигосударственный заговор и экстремизм, находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал, который ведут сотрудники штаба и соратники Виктора Бабарико — экс-кандидата в белорусские президенты, который также сидит в тюрьме по обвинению во взяточничестве.

«Маша Колесникова в реанимации! Причина — неизвестна», — говорится в сообщении.

По информации штаба Бабарико, сейчас Колесникова находится в больнице скорой помощи в Гомеле — эту информацию подтвердил ее адвокат. Осужденную доставили туда 28 ноября — сначала в хирургическое отделение, затем в реанимацию.

При этом в сообщении в Telegram-канале говорится, что защитник Колесниковой 29 ноября пытался добиться встречи с ней в колонии, где она отбывает наказание. Однако адвокату отказали в визите, сославшись на отсутствие заявления от подзащитной.

«Защитник Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и УДИН указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало», — добавили в штабе Бабарико.

26 ноября в американской газете The Washington Post вышла публикация, из которой следует, что Колесникову поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) гомельской исправительной колонии №4. Издание не сообщает, как давно оппозиционерка находится в одиночной камере.

При этом из материала The Washington Post следует, что в белорусском ШИЗО заключенные часто болеют, вынуждены спать на деревянных нарах без подушки и одеяла, не могут знакомиться с материалами своего уголовного дела и встречаться с адвокатами. Кроме того, им нельзя брать в камеру ничего кроме зубной щетки, полотенца и туалетной бумаги. Ссылаясь на слова родственников заключенной, газета сообщает, что недавно Колесникова была наказана за «нахождение в неположенном месте в рабочее время» и за «неподобающее поведение».

Чем известна Колесникова

40-летняя Мария Колесникова — профессиональная флейтистка и дирижер. До конца 2010-х годов она активно вела концертную деятельность, играла в оперном театре и национальном академическом оркестре, организовывала международные культурные проекты в Белоруссии и Германии. В 2017 году она заняла пост арт-директора культурного хаба Ok16, который был организован на средства Виктора Бабарико — белорусского банкира и мецената, председателя правления «Белгазпромбанка», который контролировался российским «Газпромом».

В мае 2020 года Колесникова возглавила предвыборный штаб Бабарико, который решил баллотироваться в президенты Белоруссии и считался одним из главных политических соперников Александра Лукашенко. После того как Бабарико отказали в регистрации и арестовали по обвинению в получении взяток, Колесникова объединилась с соратниками других независимых кандидатов в президенты. После выборов главы государства и последовавших в Белоруссии протестов она возглавила координационный совет белорусской оппозиции.

В августе и сентябре 2020 года многие соратники Колесниковой покинули Белоруссию, объяснив это давлением со стороны властей и угрозами в адрес близких. Сама оппозиционерка отказалась уезжать из страны, сообщив, что чувствует ответственность перед находящимися под арестом друзьями и союзниками.

7 и 8 сентября 2020-го оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что неизвестные в центре Минска похитили Колесникову и пытались насильно депортировать ее на Украину. Однако оппозиционерка порвала свой паспорт, чтобы не пересекать границу. После этого ее задержали. 9 сентября белорусские правоохранительные органы задержали ее коллегу по координационному совету адвоката Максима Знака. В итоге на них завели уголовные дела о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

Защитники Колесниковой заявляли об отсутствии состава преступления. Детали выдвинутых обвинений не разглашались, адвокаты обвиняемых находились под подпиской о неразглашении, а сами Колесникова и Знак не получили доступ к материалам уголовных дел и не могли подготовиться к защите на суде. В мае 2021 года Колесникову признали виновной и приговорили к 11 годам колонии общего режима.

Арест, обвинение и приговор Колесниковой вызвали широкую международную реакцию. Правозащитные организации западных стран называли дело сфабрикованным, а приговор — политически мотивированным и фактически личной местью президента Александра Лукашенко. Еще во время следствия Колесникова стала лауреатом нескольких международных премий, в том числе премии имени Сахарова «За свободу мысли» в области прав человека, учрежденную Европарламентом.