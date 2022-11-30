Стратегические союзники: о чем говорит визит президента Казахстана в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший убедительную победу на внеочередных выборах главы государства 20 ноября, посетил Москву для участия в форуме регионов и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Этот визит стал первой зарубежной поездкой Токаева после переизбрания, причем состоялась она практически сразу после его инаугурации. По мнению экспертов, и сам приезд президента Казахстана, и содержание состоявшихся переговоров позволяют говорить о желании обеих стран укреплять и развивать двустороннее сотрудничество, которое в итоге принесет выгоду и другим государствам.

Глубокое политическое значение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вечером 27 ноября – торжественная церемония его встречи состоялась в аэропорту «Внуково-2». Главу государства приветствовал почетный караул, а затем военный оркестр исполнил гимн Казахстана. Этот визит стал первой зарубежной поездкой Токаева после переизбрания на пост президента республики: напомним, что в ходе внеочередных выборов 20 ноября он заручился поддержкой 81,31% избирателей.

Стоит отметить, что и после первого своего избрания на пост президента Казахстана в 2019 году Токаев вскоре после принесения присяги посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заметил сам Токаев накануне этого визита, «внутри системы приоритетов существуют особые цели». И пояснил: «Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией». Он также назвал Россию «надежным стратегическим партнером и добрым соседом, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника». Эти приоритеты, вероятно, остались неизменными.

Нынешний визит Токаева в Россию начался с церемонии возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду – после минуты молчания здесь также исполнили гимн республики, а почетный караул прошел перед казахстанской делегацией торжественным маршем.

Затем лидер республики отправился в Кремль, где они вместе с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этом году форум проходил в Оренбурге и был посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международной торговли. Российский президент начал встречу с поздравления в адрес своего казахстанского коллеги.

«Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича – он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны», — заявил он.

Обращаясь к участникам форума, Владимир Путин отметил зафиксированный в прошлом году беспрецедентный рост товарооборота между Россией и Казахстаном – почти на 35%, до $25,6 млрд. При этом за 8 месяцев текущего года встречная торговля увеличилась еще на 9%.

«Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений составляет почти $17 млрд. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, включая промышленное производство, машиностроение, железнодорожный сектор, атомную энергетику, химическую отрасль, да и во многих других», — сообщил российский президент.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, напомнил, что в прошлом месяце страны отметили знаменательную для России и Казахстана дату – 30-летие установления дипломатических отношений.

«За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике», — подчеркнул он. Позже лидеры двух стран подписали декларацию, посвященную упомянутой Токаевым знаменательной дате.

Лидер Казахстана назвал приоритетом строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях Казахстана и России, а также расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.

Позже в ходе двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с переизбранием на должность президента Казахстана и отметил образцовые отношения между странами.

«Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за Ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами», — отметил Токаев.

«Абсолютно особый характер отношений»

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», также не сомневаются в глубоком символизме визита Касым-Жомарта Токаева в Москву. Кроме того, по их мнению, в ходе переговоров был озвучен ряд важных инициатив, которые могут говорить о желании и намерении обеих стран развивать проекты, имеющие стратегическое значение – как экономическое, так и политическое.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что визит Касым-Жомарта Токаева после выборов отражает текущие реалии роста экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном.

«Товарооборот будет существенно нарастать в ближайшие годы, вполне вероятно, двухзначными темпами: за последний год товарооборот достиг рекордных $22,2 млрд, увеличившись более чем на 10%. Уже сейчас формируются транзитные финансовые центры, а с учетом создания газового союза между Казахстаном, Узбекистаном и Россией, расчеты за «голубое топливо» могут полностью осуществляться через финансовую систему Казахстана», — полагает эксперт.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также считает крайне важным, что первый визит Токаева после избрания состоялся в Москву. По его словам, это подтверждает стратегический, союзнический характер отношений двух стран, о чем сказали и оба президента.

«На фоне досужих домыслов о том, что Астана якобы меняет внешнеполитический вектор и имеются какие-то разногласия, ведется серьезная работа по укреплению взаимодействия двух стран, потому что наши стратегические интересы совпадают и очень близки. Понятно, что это суверенная страна, хоть и наш союзник. Москва поддержала результаты волеизъявления, в результате которого уверенно победил Токаев. Это показывает, что он пользуется серьезной народной поддержкой, и те планы реформ, прежде всего внутриполитических, которые он обнародовал, одобряются народом. Их вектор, как мы видим, направлен не только на модернизацию жизни в Казахстане, но и на сохранение стратегических связей между нашими странами», — заявил сенатор.

Константин Долгов отметил как приоритетно важный весь комплекс вопросов, связанных с расширением сотрудничества в области создания новых логистических и инфраструктурных маршрутов.

«Продолжается планирование новых шагов в рамках транскаспийского и прикаспийского сотрудничества, об этом президенты государств недавно говорили на своем саммите. Здесь и международный транспортный коридор Север – Юг, и в данном проекте и Россия, и Казахстан играют принципиально важные роли. Развитие этих маршрутов, и железнодорожного сообщения, и водных путей с учетом модернизации портов и судов, и автомобильного сообщения – это принципиально новая геоэкономика. Создание новой модели равноправного экономического сотрудничества принципиально важно с учетом сложившейся глобальной ситуации. Речь идет не только о связи с «каспийской пятеркой», но и с ШОС, и с БРИКС», — рассказал замглавы комитета СФ.

По его словам, продолжается диалог и по газовым вопросам – Россия предлагает перспективные модели сотрудничества, в том числе есть ряд возможностей с Казахстаном и Узбекистаном, причем в интересах более широкого круга государств. Москва также активно поддерживает создание хабов возле границ в интересах развития торговли, в том числе в части сбыта товаров российской промышленности.

«Мне кажется, что первостепенную важность имеют вопросы, связанные с дальнейшим наращиванием внешней торговли, более активным использованием расчетов в национальных валютах (в рамках ЕАЭС они уже достигли 70%), в первую очередь в рублях. Российско-казахстанский форум и переговоры в Москве показали, что наши страны находятся в авангарде движения за новую, конструктивную модель мирового социально-экономического развития. Я думаю, что обсуждались и вопросы, связанные с развитием ОДКБ, так как коллективная безопасность является приоритетом в текущей ситуации», — говорит Долгов.

Широкий спектр обсуждавшихся вопросов и переговоры на высшем уровне, по мнению сенатора, показывают, что общий вектор российско-казахстанского сотрудничества является очень позитивным.

«Разумеется, мы суверенные страны, и возникающие проблемы или вопросы нужно решать путем взаимовыгодного диалога. Я бы очень положительно оценил итоги этого визита. Более чем логично, что первая зарубежная поездка Токаева после переизбрания состоялась именно в нашу страну, учитывая абсолютно особый характер наших отношений», — заключил Константин Долгов.

«Никакого охлаждения отношений нет»

Главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян уверена, что визит президента Казахстана в Москву прошел успешно. Она подчеркнула, что переговоры Касым-Жомарт Токаева и Владимира Путина имели важное политическое значение. Во-первых, это символически первый визит вновь избранного президента Казахстана. Во-вторых, Казахстан — одна из крупнейших экономик стран, которые традиционно считаются дружественными для РФ. В-третьих, нельзя недооценивать геополитическую роль Казахстана в замыкании цепочки «Турция - Китай – Россия».

«Казахстан следует генеральной линии многовекторности внешней политики и реформаторства во внутренней политике. Республика всегда осторожно реагировала на конфликты и масштабные политические события, стараясь дистанцироваться от сторон, чтобы не нарушить баланса. Этих принципов Казахстан придерживался и в ходе недавнего визита: углубление экономического сотрудничества, но до того уровня, который не нарушит интенсивное взаимодействие с другими партнерами. Реализованные реформы в республике могут перечеркнуть миф о ригидности восточных деспотий и стать образцом модернизации с минимальными издержками для государства и народа. В случае успешной реализации намеченных преобразований влияние Казахстана на постсоветском пространстве и в Средней Азии может значительно усилиться», — резюмировала эксперт.

Финансовый аналитик, экономист, кандидат экономических наук, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также не сомневается в символизме и важности визита Токаева. По его мнению, это говорит о том, что отношения России и Казахстана носят привилегированный характер, а Астана и Москва остаются стратегическими партнерами и в торгово-экономической, и в политической сферах.

«Мы видим, что Россия – это основной торговый партнер Казахстана, причем торговля между двумя странами динамично растет (рост был и в прошлом году, и в этом). В текущих условиях очень важным кажется сотрудничество в области логистики, в том числе создание коридоров, ведущих в Китай и другие азиатские страны. Также нельзя забывать, что казахская нефть экспортируется из российских портов, и важно обеспечить стабильность этих логистических маршрутов. Также важно, что в Казахстане создан международный финансовый центр «Астана», который является финансовым хабом для инвесторов, и Россия могла бы более активно участвовать в его работе», — полагает он.

При этом, как отметил эксперт, сотрудничество в финансовой сфере сдерживается, так как ряд казахских структур опасаются вторичных санкций, и есть определенные проблемы.

«Я думаю, что Казахстан в данном вопросе, в частности, в области использования карт «Мир», будет смотреть на опыт Турции – когда там найдут какое-то решение, то похожее решение может быть использовано и в Казахстане», — поделился мнением Сергей Суверов.

В свою очередь политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов признает, что российско-казахстанские отношения нельзя назвать простыми, и между странами есть ряд вопросов, начиная со «ставшего историей» выступления Токаева на ПМЭФ с рядом неприятных для России высказываний и набором различных дальнейших обстоятельств.

«Тем не менее, мы видим, что Токаев совершает первый зарубежный визит в Россию, и видно, что он намерен не только сохранять, но и развивать как минимум экономические отношения с Москвой. Много сказано про пункты торговли и ее направления, по поводу мультимодальных маршрутов и маршрутов в Китай, но мне кажется, что одной из важнейших инициатив стала обсуждаемая возможность создания тройственного газового союза, в состав которого войдет еще и Узбекистан. Безусловно, это важная история для поставок в Китай, для координации действий и поставок в Казахстан, который собирается стать не только экспортером, но и импортером по причине увеличения потребления газа. Конечно, есть масса вопросов о том, как это будет реализовано, почему в союз не входит Туркменистан, хотя это было бы логично. Тем не менее, мне кажется, что даже само обсуждение возможности создания таких площадок говорит о намерении сторон сотрудничать и развивать это сотрудничество», — рассуждает эксперт.

Он напомнил, что президенты много говорили и об импортных, и об экспортных возможностях, о том, что в России любят называть «параллельным импортом» — это, безусловно, не основное, хотя тоже достаточно значимое, считает Асафов.

«Сам характер, время визита показывают, что никаких охлаждений в отношениях между двумя странами, которых ждали скептики, говорившие, что Токаев выберет другой путь развития и указывали тому причины, например отказ от кириллицы, нет. Но мы видим, что это не подтверждается. Я напомню, что Токаев в плане своих реформ закрепил роль русского языка, и это тоже важный символ для нас», — резюмировал политолог.