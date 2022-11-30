«Столтенбергу, Боррелю и белодомовским». Захарова припомнила НАТО удары по Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что в 1999 году страны НАТО наносили удары по объектам инфраструктуры Югославии. В своем Telegram-канале она привела отрывок из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа 25 мая 1999, который объясняет, почему Североатлантический альянс лишил 70% страны электричества и водоснабжения.

«Он должен принять условия НАТО»

Мария Захарова посвятила свой пост в Telegram-канале официальным лицам Запада, которые осуждают удары России по объектам инфраструктуры Украины, — генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и сотрудникам Белого дома. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Официальный представитель МИД России опубликовала отрывок из брифинга пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа, который состоялся в Брюсселе 25 мая 1999 года. Журналисты тогда спросили Шиа, зачем Североатлантический альянс лишил 70% Югославии электричества и водоснабжения, если у армии противника было много генераторов.

Шиа ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления югославских войск.

«Если (президент Югославии Слободан) Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — подчеркнул пресс-секретарь Североатлантического альянса.

По его словам, если удары по объектам инфраструктуры сказываются на населении Югославии, то это «проблемы Милошевича».

«Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», — отметил Шиа. Историк Макушин рассказал о роли США в бомбардировках боснийских сербов силами НАТО Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин в годовщину бомбардировок... 30 августа 20:45

Согласно открытым источникам, в 1999 году силы НАТО бомбили Югославию, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. К этому привело вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии.

По версии стран НАТО, во время стычек власти Югославии проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Воздушные бомбардировки Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Были разрушены объекты инфраструктуры, промышленные объекты, школы, больницы и объекты культурного наследия.

По разным оценкам, при авиаударах НАТО погибли от 528 до 5700 мирных жителей.

Совбез ООН не одобрял эту военную операцию, но также не выступил с ее осуждением. 26 марта 1999 года Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН и предложила проголосовать за резолюцию, осуждающую действия НАТО и требующую прекратить бомбардировки, но подавляющее большинство членов Совбеза проголосовали «против» резолюции. «За», помимо России, были только Китай, Индия и Намибия.

Ответ Трасс

Захарова не впервые упомянула военную операцию НАТО в Югославии. 30 мая она напомнила о ней в ответ на слова министра иностранных дел Лиз Трасс о «пагубном влиянии» России на Балканы. Вучич заявил, что не позволит Киеву «нагло давить на Белград» Президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинские власти не имеют права оказывать давление... 04 октября 13:23

Официального представителя МИД РФ возмутило, что Трасс во время визита на Балканы призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, «обладающей пагубным влиянием» на этот регион.

«Об обладающей разрушительно-беспринципным влиянием НАТО на Балканы говорить как-то странно, и все же напомню: в 1999 году Североатлантический альянс с применением обедненного урана бомбил Югославию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в 90-е годы «содержание и смысл «британского (и натовского) влияния» на Балканы стали очевидны всему миру». По данным официального представителя МИД РФ, «в составе западной коалиции Лондон покровительствовал торговле органами, которой промышляли косовские боевики, и контрабанде в регионе всего, включая оружие».

«Если и была в истории Балкан сила более разрушительная, чем порох и снаряды, и более смертоносная, чем чума, то говорила она на чистом английском языке», — заключила Захарова.