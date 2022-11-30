Деньги в кармане, выселение из трущоб, хорошая перестройка. Путин обсудил с правительством доходы россиян

Путин на церемонии открытия соцобъектов в ряде регионов, выступая по видеосвязи, сообщил, что людей необходимо выселять из ветхого жилья.
«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — заявил президент.
Он отметил, что до конца 2022 года власти РФ рассчитывают на установление нового рекорда по жилищному строительству. «Уже сейчас введено более 87 млн кв. м, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия. <…> Нам нужно добиваться и большего масштаба. Конечно, нужно добиваться более высокой динамики», — сказал он.
Зарплаты библиотекарей и реальные результаты
Путин оценил и уровень зарплат в социальной сфере, комментируя доклад из Бурятии об открытии новой библиотеки.
«Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности. В социалке вообще такой, скромный уровень заработных плат. В библиотеках — тем более», — сказал Путин.
Он также рассказал о желании властей сделать библиотеки «центрами притяжения, по сути дела клубами — с современным интерактивным оборудованием, с хорошим интернетом». По словам его собеседников из Бурятии, там это получилось реализовать.
В ходе видеоконференции с президентом поговорил школьник из Бурятии — там же присутствовали глава региона Алексей Цыденов и директор библиотечной системы Баргузинского района Наталья Постникова. Цыденов посоветовал школьнику: «Что хочешь, то и говори!».
«Здесь есть много нового, перестройка хорошая прошла. Тут есть знаки, куда слепым идти. Есть VR-очки, есть студия для монтажа. Как я слышал, 2 тысячи книг завезли, это хорошо», — сказал в ответ мальчик.
Деньги в кармане
Позднее, уже на совещании с членами правительства, Путин заявил, что людям свойственно оценивать уровень своего благосостояния не по статистическим данным, а по количеству денег в кармане.
«Мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистика и статистический учет сами нуждаются в совершенствовании, а, во-вторых, <…> все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане», — заявил Путин.
Индексацию зарплат работников бюджетной сферы президент поручил провести в январе 2023 года. Ранее кулуарах глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что уровень зарплаты бюджетников в следующем году вырастет более чем на 8%, а пенсии – на 1 тыс. рублей.
«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем. Цены заметно выросли и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи. <...> Нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, — это уровень благосостояния граждан России», — сказал президент.
Он отметил, что по итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. В прошлом году за тот же период он составлял 11%.
«Это небольшое снижение, важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть, ее нужно сохранить» — отметил Путин.
Он также рассказал, что регионам, которые не могут выйти на необходимые показатели, был сделан «небольшой допуск, люфт по выходу на целевой уровень зарплат», который составляет до 5%.
Однако, по его словам, показатели выполняют только 10 из 89 российских регионов, причем даже они — не на 100%, а с небольшим разрешенным отклонением.
В связи с этим регионы с низкой бюджетной обеспеченностью в начале 2023 года получат от федерального центра дополнительную поддержку, чтобы добиться необходимого уровня зарплат бюджетников.
Говоря о работе системы бюджетных организаций, в том числе учреждений культуры, президент отметил, что в последние годы их бюджет сократился, на это повлияла, в частности, пандемия COVID-19. Он призвал правительство проанализировать ситуацию и «сделать так, чтобы занятые здесь специалисты <…> получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно, на высоком уровне».
В целом, по словам Путина, приоритетной задачей правительства остается «выход на реальный рост доходов граждан в стране и сокращение бедности и неравенства».