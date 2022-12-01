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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 281-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 281-й день

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Работа подразделений войск связи в зоне СВО

Работа подразделений войск связи в зоне СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Создание трибунала по Украине, в том числе с участием ООН, для изъятия замороженных активов РФ относится к компетенции стран-членов всемирной организации, заявили в ООН. Европейские страны не должны ожидать приезда большого количества беженцев из Украины предстоящей зимой, несмотря на поврежденные объекты энергетической инфраструктуры, указала первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:34

Число обращений в Центр психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине и их семей в Белгороде, организованный благотворительным фондом «Офицерская честь», за месяц выросло более чем в два раза — ТАСС.

08:22

08:18

Глава Биробиджана Максим Семенов заявил, что дети граждан, мобилизованных в Еврейской автономной области для участия в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать каток, бассейн, кинотеатр и театр кукол — ТАСС.

08:09

Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Сватову в ЛНР, сообщили в республике — ТАСС.

08:07

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отправится с 5 по 11 декабря в Великобританию, Италию, Ватикан, Францию, Германию и Чехию для обсуждения ситуации вокруг Украины — ТАСС.

08:06

08:05

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

08:04

08:03

США заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более $1,2 млрд на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS — ТАСС.

08:02

08:01

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что европейские страны не должны ожидать приезда большого количества беженцев из Украины предстоящей зимой, несмотря на поврежденные объекты энергетической инфраструктуры — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 281-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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