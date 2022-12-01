Военная операция РФ на Украине. День 281-й

Число обращений в Центр психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине и их семей в Белгороде, организованный благотворительным фондом «Офицерская честь», за месяц выросло более чем в два раза — ТАСС.
Глава Биробиджана Максим Семенов заявил, что дети граждан, мобилизованных в Еврейской автономной области для участия в специальной военной операции, смогут бесплатно посещать каток, бассейн, кинотеатр и театр кукол — ТАСС.
Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Сватову в ЛНР, сообщили в республике — ТАСС.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отправится с 5 по 11 декабря в Великобританию, Италию, Ватикан, Францию, Германию и Чехию для обсуждения ситуации вокруг Украины — ТАСС.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
США заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более $1,2 млрд на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS — ТАСС.
Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что европейские страны не должны ожидать приезда большого количества беженцев из Украины предстоящей зимой, несмотря на поврежденные объекты энергетической инфраструктуры — ТАСС.