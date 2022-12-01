«Бизнеса как обычно не будет»: Лавров заявил, что Россия и Запад никогда не помирятся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада не восстановятся на прежнем уровне. Он также обвинил Евросоюз во вранье насчет того, что в отношении российского продовольствия и удобрений якобы не вводились в санкции. Кроме того, глава МИД РФ объяснил, зачем Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, и уточнил, что Москва не просила о переговорах с Киевом. Главные заявления министра – в материале «Газеты.Ru».

«Порабощение» Европы

Сергей Лавров по видеосвязи выступил на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. Он заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, когда россиян хотят держать вне Европы. По его мнению, США «поработили» всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз.

«И еще Совет Европы: Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ», — сказал Лавров. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Он считает, что ОБСЕ превращается в «маргинальную» организацию, а Польша, будучи нынешним председателем, выкапывает ей могилу. Министр уверен, что «пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется».

«Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», — заявил Лавров.

В четверг и пятницу проходит заседание Совета министров ОБСЕ в польской Лодзи. Но Лаврова не мероприятие не пустили.

15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, только если они будут соответствовать положениям Конституции России.

«Восстановления не получится»

Глава российского МИД уверен, что прежние отношения России и Запада уже не восстановятся.

«Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — подчеркнул Лавров.

При этом он уверен, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. По его словам, они не только поставляют оружие, но готовят военные кадры для Киева в Великобритании, Германии, Италии и в других странах.

«Это откровенная ложь»

Лавров заявил, что заявления Евросоюза о том, что против российского продовольствия и удобрений не вводились санкции, не соответствуют истине.

«До сих пор, по крайней мере неделю назад, я слышал очередное заявление то ли (главы евродипломатии Жозепа) Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь», — подчеркнул министр.

По его словам, хотя удобрений и продовольствий нет в санкционных списках, действует запрет на банковские транзакции в том числе с «Россельхозбанком», который обслуживает более 90% всех поставок продовольствия из РФ. Кроме того, судам из России закрыт доступ в европейские порты, а зарубежным — в российские.

«Санкции также касаются фрахта судов и страхования судов», - добавил министр.

17 ноября Боррель назвал утверждения о том, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире, неправдой.

«Санкции против России <…> не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности», — сказал он на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз на это крайне медленно реагируют.

«Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за уже пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения», — рассказал глава МИД РФ.

По его мнению, западные страны без уважения смотрят на усилия Гетерреша, показывая, «кто в доме хозяин».

Переговоры

Лавров подчеркнул, что Москва не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать позицию украинской стороны.

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», - рассказал глава российского МИД.

Он также объяснил, зачем Россия наносит удары по объектам украинской инфраструктуры.

«Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — пояснил министр.

«Если осознают ошибки»

Лавров отметил, что Россия готова вернуться к диалогу с США, если в Вашингтоне осознают свои ошибки.

«Если наши западные собеседники осознают свои ошибки и выразят готовность вернуться к обсуждению тех документов, которые мы предлагали в декабре, я думаю, это будет позитивным фактом. Сомневаюсь, что они найдут в себе силы и разум это сделать, но вдруг если такое произойдет, мы будем готовы вернуться к разговору с ними», — рассказал глава МИД РФ.

По его мнению, после того как США «отвергли» предложения России по гарантиям безопасности, Соединенные Штаты «уже сделали целый ряд шагов, которые полностью противоречат перспективам возобновления диалога».

В качестве примера министр привел высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что, если Украина не победит, то вопрос ее членства в Североатлантическом альянсе не будет обсуждаться.

Лавров добавил, что Россия не уходит от контактов, в том числе с США.

«Вы спросили про контакты между Путиным и Байденом. Мы несколько раз говорили, в том числе, сам Путин говорил, что мы никогда не уходим от контактов. Захотел Шольц приехать — пожалуйста, приезжай. Макрон захотел приехать — пожалуйста. Хотели по телефону позвонить — все, кто просит о телефонном разговоре, такую возможность получает. И без ограничений по времени наш президент со всеми общается. Но пока не слышим каких-то значимых идей», — пояснил он.

«Нехристианские» слова папы римского

Лавров заметил, что высказывания папы римского Франциска о чеченцах и бурятах были нехристианскими и не помогли урегулированию конфликта на Украине.

«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, отреагировали на данное высказывание, выразив надежду, что такое больше не повторится.

«Конечно, это делу (урегулированию – «Газета.Ru») не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», — отметил министр.

В интервью иезуитскому журналу «Америка» папа Франциск заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине проявляют военнослужащие, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера понтифик назвал бурятов и чеченцев.