«Надо уничтожать таких нацистских ублюдков»: Медведев ответил секретарю СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал уничтожить Россию «как страну в нынешних границах». Русских он назвал варварами. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «нет смысла отвечать на бред симметрично» — и призвал «уничтожать нацистских ублюдков», причислив к ним и самого Данилова.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уничтожать «нацистских ублюдков», а про уничтожение Украины не говорить. Его слова передает РИА Новости.

Так Медведев прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — утверждает Медведев.

Ранее Данилов, выступая на Киевском форуме безопасности, призвал уничтожить Россию.

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют», — сказал украинский чиновник.

Он также призвал к «деколонизации» России. «Потому что на сегодняшний день Россия является одной из немногих стран, которая имеет колонии на своей территории, уничтожившей огромное количество народов, языков, культур, традиции», — добавил секретарь СНБО Украины. Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси. В Москве ответили шуткой Дискуссия о Киевской Руси вновь развернулась между Киевом и Москвой. Представитель МИД РФ Мария... 28 июля 16:07

Кроме того, Данилов назвал русских «варварами» и одобрил отказ Киева от переговоров с Москвой. «И когда говорят, что с этими варварами мы должны садиться за один стол и что-то говорить, то вообще считаю, что это недостойно будет», — сказал он.

21 октября секретарь СНБО заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — сказал он, добавив, что английский и украинский языки являются для украинцев обязательными.

Данилов также сообщил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским было решено перевести украинский государственный телеканал «FreeДом» на вещание на английском языке вместо русского.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не в первый раз делает предсказания по поводу развала России. 25 февраля 2020 года он заявил, что Россия распадется как государство из-за внутренних точек напряжения, касающихся национальной составляющей, а также из-за внешней политики.

По его словам, для оттягивания момента начала распада Москва искусственно создала себе внешнего врага в лице Украины.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... [Президент России Владимир] Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — заявил украинский чиновник.

Он также выразил сомнение в возможности успешного сосуществования в рамках единого государства этнических русских и чеченцев.

«Скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держатся не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги — вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ», — пояснил Данилов.

Россия не будет запрещать украинский язык

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда с огромным уважением относится к украинскому народу, культуре и языку.

«Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее. И никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка», — сказал российский президент.

«У нас три миллиона граждан России украинского происхождения, мы не делаем никакой разницы, не собираемся делать никакой разницы между русскими и украинцами», — сказал Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что изучение украинского языка не будет запрещено в присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.