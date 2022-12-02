Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Сериал «Клуб полуночников» от Netflix закрыли после... 08:49
«Вашингтон» упустил победу над «Сиэтлом»... 08:43
Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter снова заблокируют... 08:42
Автобус с 50 пассажирами загорелся в Башкирии 08:41
Телеведущий Fox News пошутил над «силовым приемом» Байдена против... 08:41
Стало известно о задержании бывшего вице-мэра Владивостока 08:40
В Красноярске мужчину задержали за показ порнографии и... 08:40
Анатолия Белого сняли со спектакля в Израиле 08:36
Экс-чемпион Bellator Фрейре заявил, что проиграл Усману Нурмагомедову... 08:35
Глава Минздрава Мурашко: в России будет повышена доступность... 08:31
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 282-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 282-й день

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости
Президент США Байден заявил, что готов провести с Путиным переговоры о завершении спецоперации. В Пентагоне рассматривают возможность расширения обучения украинских военных, сообщает WP. Курс евро поднялся выше 65 рублей. «Газета. Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:35

8:29

Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на главу оборонного и космического подразделения компании.

В конце марта сообщалось, что Airbus ищет альтернативы титану из России. В феврале «Финам» (финансовый портал) ценил для РИА Новости значение российского производства титана. По его данным, «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей Boeing, и до 60% потребностей Airbus.

8:17

8:13

На Мосбирже первые с 7 июля курс евро поднялся выше 65 рублей.

8:09

Пентагон может расширить программу обучения украинских военных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей ведомства.

Расширенное обучение ВСУ будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, которую США предоставят Украине.

Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных. Тренировать их планируется в Германии.

8:04

Военнопленный из теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военные используют спутниковую сеть Starlink, в личных целях.

Помимо того, что они пользуются спутником во боевых действий, служащие ВСУ «звонят по видеосвязи матери, заходят в ТikTok там, листают всякую фигню».

«Командира попросил — 10–20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая», — рассказал Лазаренко РИА Новости.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий спецоперации на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+