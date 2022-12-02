«Не позволим строить империю внутри украинской души». СБУ провела новые обыски в монастырях и храмах

На Украине запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, на Украине необходимо создать такие условия, при которых «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами». Служба безопасности Украины продолжает проводить обыски на объектах Украинской православной церкви. СБУ заявила, что это необходимо для «защиты населения от провокаций и терактов».

Президент Украины Владимир Зеленский запретил на Украине деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Он подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно документу, против представителей религиозных организаций, связанных с Россией, вводятся персональные санкции. Контроль за исполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.

«Состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, в стране нужно создать такие условия, в которых «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

Для этого Совет нацбезопасности и обороны поручил государственной службе по этнополитике и свободе совести провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церковью (УПЦ) «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом», после которой при необходимости «применить предусмотренные законом меры».

Еще одним стало поручение СНБО проверить, насколько законно религиозные организации используют имущество, которое находится на территории Киево-Печерской лавры.

Выявление подрывной деятельности

Всем органам, занимающимся обеспечением национальной безопасности, поручили активизировать «меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины», и ввести персональные санкции, рассказал украинский президент.

«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — сказал Зеленский.

Помимо этого глава государства анонсировал реформу госслужбы по этнополитике и свободе совести для расширения ее полномочий.

Обыски продолжаются

Служба безопасности Украины 2 декабря сообщила, что продолжает проводить обыски на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Список мест, куда пришли сотрудники спецслужбы:

▪️ Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь в Житомире;

▪️ Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ в Закарпатье;

▪️ Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря в Житомирском районе;

▪️ Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря в Житомирском районе;

▪️ Ровенско-Острожская епархия, Городокский женский монастырь, Храм всех Волынских Святых, Свято-Георгиевское подворье, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм в Ровенской области.

«Данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении СБУ.

1 декабря спецслужба подтвердила, что провела обыски на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ в Закарпатье, где монахини призывали к «пробуждению матушки-Руси». СБУ также сообщила об обнаружении «книг ксенофобского содержания и брошюры, в которых отрицается право Украины на независимость».

Обыск в Киево-Печерской лавре

Издание «Страна.ua» 22 ноября сообщало, что СБУ провела обыск на территории Киево-Печерской лавры, главного монастыря УПЦ. В тот день обыски также прошли в Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

СБУ отчиталась, что нашла «пророссийскую литературу», используемую при обучении в приходских школах и семинарии, «в том числе для пропаганды «русского мира», а также наличные деньги на сумму более 2 млн гривен, более $100 тыс. и несколько тысяч рублей. Силовики сообщили, что опросили более 50 человек, часть из которых при проверке документов показала паспорта и военные билеты СССР. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

С февраля по октябрь СБУ открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ.

В мае Украинская православная церковь объявила о самостоятельности и полной независимости от Русской православной церкви. Собор УПЦ выступил с осуждением военной операции на Украине, назвав ее нарушением заповеди «Не убий», а также выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла и Московского патриархата.