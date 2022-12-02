«Ракетные удары по Украине – это ответ на Крымский мост». Что Путин обсудил с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину. Главы государств обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер в ответ на осуждения немецкого коллеги заявил, что ракетные удары ВС РФ по целям на территории Украины — «неизбежная ответная реакция» на атаки Крымского моста и объекты энергетики.

Инициатива Германии

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что главы государств обсудили «различные аспекты» ситуации вокруг Украины. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции. Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что до сведения канцлера было доведено, что именно «всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров». В Москве также считают, что позиция Запада «стимулирует радикальных украинских националистов» к «совершению новых кровавых преступлений против мирного населения».

Путин призвал Шольца «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», говорится в сообщении Кремля.

«Было отмечено, что российские Вооруженные Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — подчеркнули в пресс-службе российского лидера.

Также Путин напомнил Шольцу о «террористическом акте против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент РФ уверен, что обстоятельства произошедшего необходимо расследовать с участием российских профильных структур.

«Затронуты также вопросы реализации стамбульских «пакетных» договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России», — сообщается на сайте Кремля. Шольц признал, что бундесвер испытывает дефицит боеприпасов Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом... 01 декабря 21:46

Уточняется, что Путин акцентировал внимание собеседника на «необходимости добросовестного комплексного выполнения «зерновой сделки», что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок».

Немецкая версия

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в свою очередь сообщил журналистам, что Олаф Шольц разговаривал с Владимиром Путиным утром в пятницу.

«Часовая беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям», — сказал Хебештрайт.

По его словам, канцлер «осудил» российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и «подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности» против действий РФ.

«Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», — отметил официальный представитель немецкого кабмина.

Хебештрайт заключил, что стороны договорились поддерживать контакты.

Возвращение к миру с Россией

Накануне британская газета The Times сообщила, что Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к «довоенному мирному порядку» с Россией. Германия собирается держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия собирается с 2025 года держать в готовности... 01 декабря 19:33

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — привело издание слова канцлера ФРГ.

При этом он уточнил, что налаживание отношений возможно, если только «Путин готов отказаться от агрессии против своих соседей».

Авторы материала считают, что Шольц сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах на организацию будущего миропорядка.

Немецкий лидер также заявил о «готовности» Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет. В статье говорится, что позиция канцлера сильно отличается от мнения «самых напористых противников Путина из числа членов НАТО» — Польши и стран Прибалтики.