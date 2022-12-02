Ветерану из Донецка пришлось эвакуироваться во время видеоконференции с Путиным

Владимир Путин провел видеоконференцию с инвалидами и представителями общественных организаций. Президент России поддержал идею создания центра реабилитации для военных, пообещал обсудить с кабмином вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам и рассказал о своем опыте в гончарном деле. Бывшему военнослужащему батальона «Сомали» Вадиму Серику во время видеоконференции пришлось эвакуироваться из-за обстрелов Донецка.

В ходе встречи президента с инвалидами и общественниками бывший военнослужащий батальона «Сомали» ДНР, инвалид-колясочник Вадим Серик предложил создать в республике реабилитационный центр для раненых военных. Путин идею поддержал, отметив, что там должны оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Кроме того, инвалиды должны получать в этих центрах новые профессиональные компетенции и помощь в трудоустройстве.

«Нужно реализовать идею, связанную с центром реабилитации. Есть несколько точек, где эта работа происходит, но она, судя по всему, находится на первичной стадии. Этого недостаточно.

Нужно, чтобы она была разносторонней и включала все компоненты реабилитации. Как связанных со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, получением новых компетенций и трудоустройством. Обязательно над этим поработаем, в том числе, в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем», — заявил президент.

Он отметил, что такие центры должны функционировать в тесном взаимодействии Минобороны РФ и социальных служб, чтобы «был налажен соответствующий контакт и обмен информацией».

Также Серик поблагодарил президента за включение Донбасса в состав Российской Федерации.

«Я бы хотел вас еще раз поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли», — сказал Серик.

Путин в ответ оценил вклад бывшего военнослужащего в защиту республики и отметил, что «такие люди, как вы, не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем».

Живущему в Донецке Серику во время разговора пришлось из-за обстрела эвакуироваться в убежище прямо во время видеоконференции. Как заявил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин будет проинформирован об этом факте.

Серик получил инвалидность в результате минно-осколочного ранения в ДНР, близ поселка Спартак у Донецкого аэропорта в 2015 году. После ранения он вместе с женой начал свое дело по вязанию игрушек и других вещей.

По словам Путина, государство перестало замалчивать проблемы инвалидов и совместно с НКО, общественниками и благотворительными фондами оказывает им всяческую поддержку. Он отметил, что помощь необходимо оказывать с учетом индивидуальных особенностей каждого с использованием современных инженерных и научных решений.

«Такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме – конечно, такого быть не должно», — подчеркнул он.

Мероприятие прошло в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья. Он отмечается под эгидой ООН 3 декабря. Родителям детей-инвалидов дадут 24 дополнительных выходных дня Совфед одобрил закон, дающий право родителям детей-инвалидов брать до 24 дополнительных оплачиваемых... 01 декабря 02:53

Индексация пенсий инвалидам

В ходе встречи к Путину обратился депутат Госдумы Олег Смолин и попросил, чтобы государство оказывало поддержку не только предприятиям, которые созданы людьми с повышенными потребностями, но и общественным организациям. Также он попросил проиндексировать пенсии работающим инвалидам. По словам Путина, наблюдается тенденция на увеличение числа работающих инвалидов, однако достижение показателя в 25% — низкий уровень. Он отметил, что необходимо повысить показатель.

«Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин.

Также он предложил распространить систему субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, и продумать меры поддержки для предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.

Ментальная помощь и гончарное дело

Кроме того, президент отметил, что власти уделяют недостаточно внимания людям с ментальными проблемами. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«На это меньше всего обращаем внимание, а это люди, которые больше всего, может быть, нуждаются в поддержке, потому что они ущемляются, как правило, больше всего», — сказал он.

Также президент признался, что однажды пробовал себя в гончарном деле. «Я тоже однажды пробовал этим заниматься», — сказал он участнице встречи Надежды Агаповой после ее рассказа об участии в соревновании по данной дисциплине.