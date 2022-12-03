«Россия не против соглашения»: Гросси рассказал о решении ситуации на Запорожской АЭС

С Запорожской АЭС необходимо вывести вооружение, что станет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ, заявил глава агентства по атомной энергии Гросси. В переговорном процессе хочет помочь и президент Франции Макрон. Он заявил, что намерен созвониться по этому поводу с российским коллегой. Ранее глава «Росатома» Лихачев отмечал, что в целях безопасности Россия не будет отводить военных, которые охраняют ЗАЭС.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вывод вооружений с территории Запорожской АЭС будет частью соглашения Киева и Москвы с агентством.

«Вывод вооружений с предприятия – это то, о чем просят украинцы, что понятно, если смотреть на ситуацию с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», – сказал Гросси в интервью для La Repubblica.

По словам Гросси, обе стороны достигли принципиальной договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.

«Россия не против соглашения и принципа защиты промышленного объекта», – сказал глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что агентство в своей работе на ЗАЭС нацелено на предотвращение «ядерной аварии, а не на создание благоприятной в военном отношении ситуации для одной или другой стороны». На вопрос о том, кто стреляет по ЗАЭС, Гросси сказал, что «это не его работа – возлагать ответственность».

«Мое обязательство – найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что президент [России Владимир] Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, так же, как и с президентом Украины [Владимиром] Зеленским», – сказал директор агентства.

Помочь разобраться в ситуации намерен и президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью телеканалу TF1 он заявил, что «намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить <...> ситуацию с гражданской атомной энергетикой» на Украине.

Ранее Гросси заявил, что «уже есть предложение, которое направлено на то, чтобы остановить безрассудные бомбардировки крупнейшей атомной электростанции в Европе». Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Россия, как заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, уже определила свою позицию и теперь «мяч не на ее стороне». Он подчеркнул, что как можно скорее нужно создать зону безопасности при ЗАЭС.

По словам Лихачева, обсуждаемая с МАГАТЭ модель действий исключает любые обстрелы Запорожской АЭС. Глава «Росатома» подчеркнул, что Россия не держит на станции наступательное вооружение, там расположены только средства собственной физической защиты и охраны объекта. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

Если зона безопасности будет создана, российские военные останутся на ЗАЭС, сказал Лихачев: «Зона боевых действий буквально в считанных километрах, Запорожская станция нуждается в усиленной охране, и в этом смысле обязательства России – не размещать там наступательных вооружений и ударных сил. А охрана, конечно, должна быть исчерпывающей для безопасности станции».

Несмотря на то, что Россия продолжает охранять ЗАЭС и находиться в Энергодаре, Киев сообщает о том, что ВС РФ в скором времени покинут город. Эти данные опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что «не нужно искать какие-то признаки [намерений России оставить Энергодар и ЗАЭС] там, где их нет и быть не может».

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал такие заявления со стороны Украины «вбросом».

«Это часть информационно-психологической операции украинских спецслужб. Реализовывалась она по следующей схеме: сначала якобы в российских СМИ делается вброс, а уже потом на него ссылаются украинские чиновники», – сказал РИА Новости Рогов.

Он заявил, что российские войска не оставят занятые позиции. «Людям переживать на этот счет не стоит. Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен – это приведет к потере Запорожской области, поэтому такой вариант исключается», – заверил чиновник.