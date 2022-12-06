ФСБ объявила в розыск вице-премьера Украины и замглавы МИД. В Киеве пообещали скорый ответ

ФСБ объявила вице-премьера Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову в международный розыск. Федеральная служба безопасности попросила их арестовать заочно по делу о нарушении территориальной целостности России. Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Украина ранее объявила в розыск более 700 российских чиновников.

ФСБ обратилась в Лефортовский суд Москвы с просьбой о заочном аресте и объявлении в международный розыск вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — заявили в пресс-службе суда агентству ТАСС.

Против украинских политиков завели уголовное дело о нарушении территориальной целостности РФ. Эта статья (280.2 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Следователи ФСБ попросили взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на российскую территорию. Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.

В базе розыска МВД России появилась карточка Ирины Верещук. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос. Джапарова в базе пока не отображается.

Эмине Джапарова прокомментировала украинским СМИ уголовное дело против нее в России.

«Я это оцениваю как лучшее поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины. <...> Она [Россия] кого-то обвиняет, хотя это она нарушает международное право каждый день, совершая военные преступления. <...> И реакция МИД будет вскоре», — сказала Джапарова.

39-летняя замглавы ведомства отвечает за сотрудничество с международными организациями, в том числе с ЕС и НАТО, и, как указано на сайте МИД Украины, «координирует работу по реализации целей и задач Крымской платформы», которая занимается поиском путей возврата контроля Киева над полуостровом.

Ранее ФСБ не объявляла в розыск высокопоставленных украинских должностных лиц.

Чем известна Ирина Верещук

Ирина Верещук с 2021 года занимает пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 11 декабря 2020 стала одной из 849 граждан Украины, против которых российским правительством введены санкции.

В июле 2022 года она высказала мнение, что получение украинцем паспорта России должно рассматриваться как преступление.

«Любое получение украинским гражданином (независимо от мотивов) паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление. Мы должны донести это до граждан, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Понимаю, что это жестко, но речь идет о существовании украинского государства», — говорила она.

Ее заявление о разработке соответствующего законопроекта вызвали критику в том числе в украинских СМИ. Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий критиковали за то, что она «предлагает вынести за скобки дискуссии о юридических тонкостях и правах человека» и не хочет учитывать паспортизацию на территориях, находящихся под контролем РФ.

3 сентября Верещук заявляла, что за участие в референдуме о присоединении к России гражданам Украины может угрожать тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

«Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. <...> Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса», — говорила она.

Украина тоже заводит дела

В октябре Служба безопасности Украины объявила в розыск более 700 высокопоставленных российских должностных лиц. Против них возбудили уголовные дела по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы, как и по аналогичной статье в российском УК.

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В базе розыска говорится, что Дмитрий Медведев «скрывается от досудебного расследования» с 1 марта 2022 года, а Мария Захарова — с 14 марта.

Уголовные дела на Украине также завели против секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и многих других.