07 декабря 2022, 08:17 Политика Военная операция РФ на Украине. День 287-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 287-й день Михаил Родионов

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Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако будут оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя», сообщил госсекретарь США. Профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на $858 млрд, Украине выделят дополнительные $800 млн. Обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы, заявила представитель РФ на заседании ГА ООН. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.