Time назвал Зеленского человеком года. Он встал в ряд с Байденом и Путиным

Журнал Time в декабре традиционно объявил обладателя звания «Человек года». В уходящем 2022 году им стал украинский президент Владимир Зеленский. В описании издание отметило «заразительную смелость» политика, решившего не уезжать из Киева в феврале и посетившего Херсон сразу после ухода армии РФ. В прошлом году человеком года стал основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск. В 2020-м на обложке журнала оказались президент США Джо Байден и первая женщина-афроамериканка на посту вице-президента страны Камала Харрис. Кто еще получал это звание — в материале «Газеты.Ru».

Американский журнал Time присвоил звание «Человек года» президенту Владимиру Зеленскому и «духу Украины». Главный редактор Time Эдвард Фельсенталь, объявляя 7 декабря победителя премии, заявил, что политику удалось удерживать внимание всего мира прикованным к происходящему на Украине. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«Смотрите ли вы на происходящее на Украине с чувством надежды или с чувством страха, а история, конечно, еще не полностью написана… Зеленский, действительно, гальванизировал мир так, как никто до этого не мог десятилетиями», — отметил он.

В материале на сайте Time говорится, что успех Зеленского как лидера военного времени заключается в его смелости и в том, что «она заразительна». Украинский президент отказался покинуть Киев, даже когда российские силы были уже на подступах к столице.

«Если это кажется естественным для лидера в условиях кризиса, подумайте об историческом прецеденте. Всего за шесть месяцев до этого президент Афганистана Ашраф Гани — гораздо более опытный лидер, чем Зеленский, — бежал из своей столицы при приближении сил талибов (организация запрещена в России). В 2014 году один из предшественников Зеленского, Виктор Янукович, сбежал из Киева, когда протестующие окружили его резиденцию; он до сих пор живет в России.», — говорится в материале.

Кроме того, журнал отметил, что Зеленский не побоялся совершить ряд рискованных поездок, включая поездку на передовую в Донбассе и поездку в Херсон сразу после отвода российских войск на другой берег.

Журнал Time выбирает человека года с 20-х годов прошлого века. Первым это звание в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку (по маршруту Нью-Йорк — Париж). Военная операция РФ на Украине. День 287-й Украинский чиновник предупредил, что за ударами по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью... 07 декабря 19:01

В числе обладателей звания — более 70 политических и общественных деятелей, среди которых один из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, королева Великобритании Елизавета II, символ французского Сопротивления Шарль де Голль, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, госсекретарь США Генри Киссинджер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Иногда это звание получал не конкретный человек, а группа людей, какое-то явление или научное открытие. Например, в 1966 году людьми года объявили беби-бумеров, в середине XX века значительно увеличивших уровень рождаемости в развитых странах. В 1982 году «Машиной года» был объявлен персональный компьютер, возвестивший рассвет информационной эры. В 2017-м — представителей движения MeToo, выступавших против сексуального насилия и домогательств.

В прошлом году человеком года стал американский предприниматель, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск.

Президент Байден

Джо Байден был избран президентом США в 2020 году, одержав победу над предшественником Дональдом Трампом. В том же году Time сделал его человеком года. Также звание было присвоено и Камале Харрис, которая стала его вице-президентом после избрания. На обложке политики были изображены вдвоем.

Журнал отмечал, что Байден «может стать первым после Линкольна президентом, унаследовавшим федерацию, «когда под вопросом стоит ее жизнеспособность».

Харрис, в свою очередь, стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки». Кроме того, она — первая женщина-афроамериканка на посту вице-президента страны.

Президент Путин

Среди обладателей титула пять лидеров СССР и России. Это Иосиф Сталин (дважды — в 1939-м и 1942-м годах), Никита Хрущев (в 1957-м, когда он возглавил Советский Союз в космической гонке с запуском Спутника-1), Юрий Андропов (в 1983-м, совместно с президентом США Рональдом Рейганом — за критику стратегической оборонной инициативы), Михаил Горбачев, руководивший политическими реформами Перестройки (тоже дважды — в 1987-м и 1989-м) и Владимир Путин (2007).

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Действующему президенту России звание было присвоено с поправкой, что «это не свидетельство одобрения и не победа на конкурсе популярности», а признание «наиболее влиятельных личностей, меняющих этот мир в лучшую или худшую сторону».

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Когда «внимательный и вдумчивый агент КГБ» принял на себя руководство Россией в 2000 году, страна находилась на грани развала, писал журнал.

«Принеся в жертву принципы и идеи, составляющие основу свободного общества и продемонстрировав экстраординарные лидерские качества, он добился стабильности в стране, которая практически ее не ведала, и вернул Россию в топ могущественных держав мира», — отмечалось в материале 2007 года.