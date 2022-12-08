Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году настанет «мирное время». Однако его российский коллега Владимир Путин назвал военную спецоперацию «длительным процессом», добавив, что Азовское море уже стало «внутренним» морем РФ.

Самый влиятельный в Европе

Газета Politico признала Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, подчеркнув, что он «убедил большую часть Европы, что ее будущее связано с будущим Украины». При этом в редакции отметили, что Украина — это страна, где распространена коррупция, слаба экономика, а украиноязычные и русскоговорящие граждане социально разделены. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Владимир Зеленский записал для издания видеообращение, в котором заявил, что представляет граждан своей страны, а значит, это они стали «номером один» по влиянию.

«Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал президент Украины.

По его словам, граждане «объединены, насколько это возможно» и «поэтому так сильны». Зеленский отметил, что народ страны сосредоточен на «защите своей независимости».

«Мы столкнулись с угрозой потерять все, поэтому мы нашли силы стать номером один <…> Украинские военные, которые защищают всех нас на своих полях сражений, являются номером один. <…> Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Кременная – пожалуйста, запомните эти названия. За их свободу мы сейчас боремся. Для всех нас в Европе. В тяжелых сражениях и ценой многих жизней», — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил «всех друзей в Европе, которые помогают» Украине «поддерживать стабильность».

«Украинские врачи, работники энергетики, саперы, волонтеры, водители и строители, работники обороны, учителя, полицейские, дипломаты – сотни и тысячи, которые помогают миллионам пережить это ужасное время – они номер один. И для меня честь представлять всех этих людей, всех украинцев», — заключил глава государства.

«Длительный процесс»

Накануне президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский сказал, что «весь народ ждет результатов». Он пояснил, что имеет в виду результаты расследования военных преступлений, так как «говорят – расследуют, расследуют, а приговор был всего один».

«Что касается длительного процесса и результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть. Но потом Вы упомянули о том, что появились новые территории – это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации – это серьезные вещи», — ответил президент.

По его словам, еще Петр I «боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю». Путин отметил, что «люди, которые проживают на всех этих территориях», на референдумах «показали, что хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства этой нашей общей культуры, традиций, языка».

«И это самый главный результат, и они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное», — подчеркнул глава государства.

Он также предложил создать «какой-то общий орган», чтобы «расследовать и фиксировать» преступления на Украине, «особенно удары по гражданским и жилым кварталам».

Продолжение мобилизации

Говоря о возможности новой волны мобилизации, Путин отметил, что уже были призваны 300 тысяч человек.

«150 тысяч, то есть половина – в войсках, в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только – это 77 тысяч – находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», — рассказал президент. На Украине рассказали о работе ТВ, радио и мобильной связи в случае блэкаута Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что ТВ, радио и... 08 декабря 05:45

По его данным, еще половина мобилизованных граждан «не находятся в группировке вообще». По словам Путина, они «до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку». Их глава государства назвал «боевым резервом».

«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — заявил президент.

Он также прокомментировал информацию о покидании позиций российскими военнослужащими.

«В Украине <…> там расстреливают на месте <…> У нас не только ничего подобного нет – у нас даже нет никаких <…> лагерей, зон и так далее: это все чушь, это фейки, которые не имеют под собой никаких оснований», — подчеркнул Путин.

По его информации, «есть люди, которые покидают боевые позиции», «такое случалось», но «сейчас все меньше и меньше».

«В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни – даже после определенной подготовки, – он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку <…> Любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, не может определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит. Но после определенного периода адаптации ребята воюют блестяще», — считает глава государства.