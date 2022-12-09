Свергнуть Бербок. В ФРГ обнародовали цели заговорщиков

В ФРГ выдали ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке путча, включая россиянку. Как выяснили СМИ, фигуранты составили «список врагов», включив в него в частности главу МИД Германии Анналену Бербок. В списке также находились имена других политиков и известных журналистов. По оценкам местных экспертов, речь идет о попытке госпереворота со стороны ультраправых радикалов, которых «никто не воспринимает всерьез и не поддерживает». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральный верховный суд Германии выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди них — гражданка РФ, которая якобы оказывала им поддержку, следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры ФРГ, распространенного в пятницу, 9 декабря.

«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», — говорится в сообщении.

Посольство РФ уведомлений об этом пока не получало, но направило властям Германии запрос и готово оказать россиянке консульско-правовую помощь, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что немецкие власти «сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может».

По данным властей ФРГ, подозреваемые — прежде всего династический князь Рейсса Генрих XIII, при помощи россиянки Виталии Б. — связывались с представителями России, но не получили одобрения со стороны Москвы.

Напомним, фигуранты были задержаны в минувшую среду. Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, «начата процедура экстрадиции», рассказали в надзорном ведомстве. ЕС согласился включить Хорватию в зону Шенгена. Заявки Румынии и Болгарии отклонены Совет ЕС на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену — это произойдет уже... 08 декабря 20:02

Сообщается, что правоохранительные органы ФРГ якобы обнаружили у подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии список с потенциальными «врагами».

В него, в частности, вошли министр иностранных дел страны Анналена Бербок, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также ряд парламентариев и журналистов, утверждает газета Die Tageszeitung.

По ее данным, перечень включает в общей сложности 18 человек — он был обнаружен еще до масштабной операции по задержанию заговорщиков, которую силовики провели 7 декабря.

«Изменение системы на всех уровнях»

Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в «списке врагов». Среди других известных в ФРГ политиков в нем генсек СДПГ Кевин Кюнерт и кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет. «Под особым контролем». США согласовали операции по картам «Мир» в Казахстане Казахстанские банки смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать... 09 декабря 14:18

«Мы не должны недооценивать опасность, которая исходит от агрессивно настроенных «граждан рейха» (националистическое движение, «рейхсбюргеры» — «Газета.Ru»).

Эти люди не только бредят теориями заговора, но они имели конкретные планы, которые были готовы реализовать», — указала Саскиа Эскен.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, заговорщики якобы намеревались взять штурмом Бундестаг и задержать там членов правительства и парламентариев. В списке также находились имена как минимум троих известных журналистов, работающих на общественно-правовом телевидении ФРГ, пишет Die Tageszeitung.

«Ультраправый спектакль»

Немецкие спецслужбы на данный момент отчитались о задержании 25 из более чем 50 подозреваемых в организации «изменения системы на всех уровнях». В отношении еще 27 человек продолжаются следственные действия. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

По оценкам местных экспертов, речь идет об ультраправых радикалах. «Никто их не воспринимает всерьез и не поддерживает.

Оружия у них всегда было много, но полиция за ними следила»,

— рассказал «Газете.Ru» на условиях анонимности политолог из Ольденбурга.

Задержания заговорщиков правого толка в ФРГ происходят регулярно, отмечают немецкие СМИ. Однако нынешняя операция, по их оценкам, стала одной из самых масштабных в истории страны. При этом террористическая организация оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник прусских князей, политик, высокопоставленные военные, а также бойцы спецподразделений минобороны Германии.

Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Глава МВД Германии Нэнси Фезер отметила, что задержание путчистов показало всю серьезность террористической угрозы в современной ФРГ. Подозреваемые создали подобный правительству «совет», а также военное крыло. Мятежники активно вербовали сторонников, в том числе в силовых структурах — армии и полиции.