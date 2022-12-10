10 декабря 2022, 08:15 Политика Военная операция РФ на Украине. День 290-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 290-й день Мария Шустрова

close 100% Дмитрий Макеев/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и Североатлантическим альянсом. США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, пишет Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.