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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 290-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 290-й день

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Дмитрий Макеев/РИА Новости
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и Североатлантическим альянсом. США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, пишет Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:30

В Донецке жилой дом попал под обстрел.

08:24

08:22

Парламент Болгарии окончательно одобрил предложение правительства о номенклатуре вооружения, которое страна готова предоставить Украине — ТАСС.

08:20

Times со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы — ТАСС.

08:18

Представители ВВС США еще в марте предлагали передать Киеву американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, но Пентагон до сих пор не завершил рассмотрение такой возможности — ТАСС со ссылкой на Politico.

08:16

В ЛНР сообщили об украинском обстреле Сватова тремя ракетами из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:14

Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство ЛНР в СЦКК — РИА Новости.

08:12

Провокационные призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России звучат из Киева и отдельных стран Запада, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

08:10

США рассмотрят свидетельства возможных утечек поставляемых на Украину вооружений, если они поступят от глав государств и международных правоохранительных организаций, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричард Миллс — ТАСС.

08:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и Североатлантическим альянсом — ТАСС со ссылкой на норвежский телеканал NRK..

08:06

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил об участии военнослужащих США в управлении РСЗО HIMARS на Украине — ТАСС.

Он также пообещал, что страны, поставляющие вооружения Киеву и помогающие Вооруженным силам Украины, столкнутся с правовыми последствиями.

По его мнению, Украина пытается сровнять Донецк с землей западным оружием.

08:04

Страны Балтии больше остальных европейских государств пострадали от последствий антироссийских санкций, однако продолжают выступать за усиление санкционного давления на Москву, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш — ТАСС.

08:02

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской и Одесской областях — РИА Новости.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий в зоне военной спецоперации на Украине.

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