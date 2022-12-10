«Недопустимый акт надругательства». В Хельсинки сожгли флаг России

Участники массового шествия в Хельсинки сожгли российский флаг. Полиция финской столицы присутствовала при инциденте, но не стала задерживать поджигателей. МИД России выразил Финляндии дипломатический демарш, назвал произошедшее «экстремистской выходкой» и призвал принять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 6 декабря финны отмечали День независимости, на улицах Хельсинки можно было видеть различные флаги, кроме флагов Рабочей партии Курдистана, которые запретили использовать под давлением Турции.

Российский МИД выпустил заявление о надругательстве в Финляндии над Государственным флагом РФ и потребовал пресекать в дальнейшем подобные «экстремистские выходки». Инцидент произошел 6 декабря во время массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости страны. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — говорится на сайте дипломатического ведомства.

Москва обратилась к Хельсинки с требованием привлечь виновников к ответственности и принять «меры по исключению впредь таких экстремистских выходок».

В соответствии со статьей 239 УК РФ, надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Финское законодательство предусматривает наказание только за осквернение флага Финляндии.

«Без серьезных беспорядков»

Праздничные мероприятия в День независимости Финляндии традиционно начинаются с официальной церемонии поднятия государственного флага на холме Тяхтиторнимяки в центре Хельсинки, во второй половине дня проводятся военные парады, а уже ближе к вечеру различные общественные движения проводят традиционное факельное шествие. Колонна движется от кладбища Хиетаниеми к Сенатской площади. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии приедут в Турцию для обсуждения членства в НАТО Глава парламента Турции Мустафа Шентоп заявил в эфире канала CNN Turk , что спикеры шведского и... 10 декабря 11:49

Как сообщает телерадиокомпания Yle, участники акции сожгли флаг России прямо перед кладбищенскими воротами. Дежурившие там полицейские обратили внимание на инцидент и приказали активистам остановиться, однако не стали никого задерживать.

Власти финской столицы заявили, что празднование, в целом, на этот раз прошло «без серьезных беспорядков». По предварительным оценкам, в демонстрациях 6 декабря приняли участие несколько тысяч человек.

Финляндия и НАТО

В мае Финляндия и Швеция подали заявление на вступление в НАТО. Данное решение не поддержали пока только Венгрия и Турция. Последняя сослалась на то, что финские и шведские власти якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также потребовал выдать Турции членов РПК.

Финские власти запретили участникам шествия 6 декабря использовать флаги РПК, объяснив требование возможными провокациями и угрозой безопасности. Главный комиссар полиции Хельсинки Хейкки Порола сообщил STT, что флаги РПК и других курдских организаций не находятся под запретом в стране, это единоразовое решение. Военная операция РФ на Украине. День 290-й ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, уже нанесено более 10 ударов, над Запорожской АЭС... 10 декабря 19:19

Участники демонстраций раскритиковали решение властей, обвинив их в подчинении требованиям Турции.

5 декабря правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что основным фактором, который побудил финнов подать заявку в Североатлантический альянс, оказались якобы имевшие место ядерные угрозы со стороны России. По его словам, с момента объявления СВО «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась».

«С учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного или химического оружия», — объяснил решение властей глава МИД.