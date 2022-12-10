Помощь Украине и репарации. Почему ухудшаются отношения Варшавы и Берлина

«Ядовитый характер отношений» Германии и Польши, наконец, стал очевидным для всех, и в дальнейшем это противостояние может привести к расколу Евросоюза и Североатлантического альянса, считает обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер. Последним триггером конфликта стала ситуация с возможными поставками систем Patriot в Польшу, но Варшава и раньше «постоянно критиковала зависимость Германии от российских энергоносителей» и политику Берлина в отношении восточных соседей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт Варшавы и Берлина усугубляет раскол в рядах Евросоюза и НАТО, отмечает обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер. В своей колонке он пишет, что «ядовитый характер отношений» двух стран-участниц обеих организаций стал очевидным, когда ФРГ предложила предоставить Польше два комплекса ПВО Patriot. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«Польша сначала приняла предложение о поставках Patriot, затем отвергла его. Они стали настаивать на том, чтобы батареи были размещены на Украине.<...> На фоне беспокойства и критики со стороны союзников поляки, похоже, согласились принять комплексы», — говорится в материале.

«Вся эта история — как рентгеновский снимок печальных отношений Польши и ФРГ. Все даже хуже, чем я думал, а я давно наблюдаю за этим», — цитирует журналист слова регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского.

В статье указывается, что Польша «долгое время настороженно относилась» к Германии, учитывая опыт Второй мировой войны.

Кроме того, в Варшаве критиковали политику Берлина в отношении восточных соседей, усилия времен «холодной войны» по сближению с Москвой и странами Восточной и Центральной Европы, входившими ранее в СССР.

«Демократическая Польша постоянно критиковала зависимость Германии от российских энергоносителей и газопроводов «Северный поток», спроектированных для экспорта дешевого российского газа напрямую в Германию в обход Польши и Украины. Российское вторжение на Украину только усилило в Польше мнение о том, что тесные отношения Германии с Россией и президентом Владимиром Путиным были не просто наивными, а эгоистичными и, возможно, просто приостановленными, а не навсегда разорванными», — пишет журналист. Военная операция РФ на Украине. День 290-й ВСУ обстреляли Донецк натовским калибром, пострадала женщина, разрушены жилые дома. Глава СНБО Данилов заявил... 10 декабря 21:00

Накануне заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа заявила, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot прибудут в Польшу на границу с Украиной в начале будущего года.

Госминистр МИД ФРГ Тобиас Линднер сегодня подчеркнул, что Германия не сможет передать системы Patriot самой Украине, поскольку они являются частью системы коллективной обороны НАТО. Он сообщил также, что Германия уже предоставила Украине ракеты для ЗРК IRIS-T SLM, 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектом, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами).

Переговоры о поставках комплексов начались после того, как в польском селе Пшеводув упала украинская ракета С-300. По информации польских СМИ, украинская ПВО пыталась сбить российскую ракету, которая летела на Добротворскую ТЭЦ, но в итоге промахнулась.

Вопрос о репарациях

Одним из спорных вопросов в отношениях Германии и Польши после окончания Второй мировой был вопрос невыплаченных репараций. Сегодня новый посол Польши в Берлине Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает его «закрытым».

«Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — сказал Павлош в беседе с Welt.

Посол подчеркнул, что «было бы легкомысленно полагать», что эта проблема «просто исчезнет после выборов 2023 года». «Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме», — уточнил он. «Почти на нуле». 20 из 30 стран НАТО исчерпали свои ресурсы для поставок оружия Киеву Как утверждают источники The New York Times, две трети стран НАТО уже исчерпали свои возможности... 27 ноября 14:24

Польские власти 1 сентября представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации. Названная итоговая сумма ущерба составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). Через пару недель парламент Польши принял резолюцию с призывом к немецким властям «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность».

Ряд польских политиков ранее призывал потребовать выплаты репараций и от России. Об этом, в частности, заявляли глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и президент Анджей Дуда.

Павлош также коснулся и вопроса о неравномерной поддержке Украины со стороны стран-участниц Евросоюза и НАТО. По его словам, в Варшаве очень удивлены тем, что более богатые страны оказывают киевскому режиму меньше поддержки, чем та же Польша. Германия, по его мнению, «упустила возможность действовать на ранней стадии», но сейчас «прилагает все усилия, чтобы наверстать упущенное».