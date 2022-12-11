Арест серба, баррикады и обращение к НАТО. В Косово снова слышны взрывы и стрельба

Сербы на севере Косова и Метохии начали сооружать баррикады после того, как на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба. Его подозревают в нападении на косовских полицейских. В ряде населенных пунктов слышна стрельба. Белград собирается направить запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косово и Метохии на размещение там силовиков согласно резолюции 1244 СБ ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Александар Вучич сообщил, что Сербия направит запрос миссии НАТО на размещение сил армии и полиции в частично признанном Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН, передает Reuters. Сербский лидер выступил с таким заявлением после серии инцидентов между косовскими властями и сербами. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Как отмечает агентство, Белград впервые обращается с просьбой о размещении сил в Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза после окончания войны 1998-1999 годов. В упомянутом документе говорится, что Сербия может направить до тысячи военных, полицейских и таможенников в православные религиозные объекты, районы с преобладанием сербского населения и на погранпереходы, если такое развертывание будет одобрено командующим КФОР.

Вучич также прокомментировал намерения Приштины подать запрос на членство в Евросоюзе, что, по его словам, станет нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года.

«Вступления могут просить только европейские страны, которой Косово никак не является. Мы будем бороться»,

— сказал он в интервью Blic.

«Приштина полностью растоптала Вашингтонские соглашения. 15 декабря в Брюсселе Приштина с помпой подаст заявку на членство в ЕС», — резюмировал он.

Что происходит

Полиция Косово арестовала бывшего полицейского, этнического серба, Деяна Пантича. Его подозревают в причастности к недавним нападениям на косовских полицейских. Жене Пантича, находившейся с ним в машине в момент ареста, позвонил сегодня лично Вучич. «Сюзанна, ни ты, ни твои дети не одиноки. Я знаю, что Деян не совершал преступления и что единственная его вина, похоже, в том, что он живет в смешанном поселении в Трех пасьянсах», — цитируют президента местные СМИ.

После ареста Пантича группа протестующих, желая помешать его переводу в Приштину, возвела баррикады на севере частично признанного Косово, перекрыв движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии.

Одновременно с этим косовская полиция блокировала въезд со своей стороны на КПП «Ярине». К переходу в Лепосавиче (город на севере Косово) уже прибыли силы спецмиссии Евросоюза (EULEX) и НАТО (KFOR).

Газета «Вечерне новости» пишет, что в районе города Косовска-Митровца были слышны взрывы, а неподалеку от города Зубин-Поток в течение 15 минут непрерывно раздавались выстрелы. Как сообщает Kurir.rs, стрельба также была слышна на дороге, ведущей к переходу Брняк, и недалеко от озера Газиводе. Информации о пострадавших не поступало. ЕС предложил Сербии сделку по Косово В ближайшее время ожидаются попытки «провести» самопровозглашенную республику Косово... 08 октября 15:31

На баррикадах в Рударе возле Звечани уже установили палатки, чтобы активисты могли укрыться от дождя, который идет непрерывно более трех часов. Собравшиеся полны решимости провести ночь у погранперехода.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств-членов ЕС.

О чем еще говорил Вучич

Вучич также прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения нужны были только для того, чтобы «выиграть время» и иметь возможность укрепить украинскую армию.

«Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве Запада не собирался исполнять Минские соглашения, драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии», — подчеркнул сербский лидер.

Слова политика кардинально меняют ситуацию, считает он. «Во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встает вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время», — добавил Вучич.

Ранее Меркель заявляла газете Die Zeit, что Минские соглашения дали Украине выиграть время и стать сильнее. По ее мнению, все участники договоренностей понимали, что конфликт на Украине был лишь приостановлен.