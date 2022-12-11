Военная операция РФ на Украине. День 291-й

8:18

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что финансирование армии Германии и снабжение ее военной техникой ухудшилось из-за «помощи Украине».

«Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать», — сказала она.