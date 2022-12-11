«Враг окопался» повсюду. Медведев рассказал, почему Россия продолжает усиленно вооружаться

Россия наращивает выпуск наиболее мощных средств поражения, включая те, которые основаны на новых принципах работы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это необходимо в условиях, когда «враг окопался» не только на территории Украины, но и в Европе, Северной Америке, а также других странах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что в условиях, когда «враг окопался» вокруг РФ, Москва вынуждена нарастить производство современных систем поражения.

«Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится. Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест»,

— считает Медведев.

В связи с этим Россия увеличивает объемы производства наиболее мощных средств поражения, включая те, что основаны на новых принципах», отметил он.

6 декабря Медведев заявил, что предприятия российской «оборонки» приходится «раскочегаривать» и переводить на военные рельсы для их более эффективной работы в условиях спецоперации на Украине.

«Наша задача сейчас, в период, когда идет специальная военная операция, добиться, чтобы механизм военно-промышленного комплекса работал как часы. Я вот этим занимаюсь внутри Совета безопасности. <…> Нам сейчас приходится очень многое раскочегаривать, переводить на военные рельсы», — сказал он.

По его словам, всех видов вооружений у РФ «будет достаточно. Где-то нам нужно еще нарастить объемы, но мы способны за себя постоять».

23 ноября Медведев побывал на научно-производственном предприятии «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)) и также сообщил о наращивании поставок в «оборонке». «Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — отметил он.

На видео с предприятия были показаны управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б, УПАБ-500Б, корректируемые авиабомбы КАБ-500с, КАБ-250ЛГ и КАБ500Кр, а также головка самонаведения для УПАБ1500 и УПАБ500.

Тем временем в Киеве

Накануне секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов предупредил, что в случае продолжения ударов по украинской территории Киев готов атаковать российские земли.

«Мы будем способны на все. Если что-то касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком»,

— сказал он.

Накануне Вашингтон «молчаливо» одобрил нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Ситуация изменилась. Мы не говорим Киеву: не наносите ударов по русским (в России или Крыму)», — заявил источник газеты.

Он пояснил, что теперь, после ударов Москвы по инфраструктуре Украины, США меньше беспокоятся за усиление эскалации в случае ударов Киева по России. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять оружие. Единственным условием его использования, по словам источника, является применением в соответствии с Женевскими конвенциями и законами войны, и Киев «следует этим предписаниям». «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

1 января Данилов на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. Помимо этого, он назвал жителей России «варварами», а возможные переговоры Москвы и Киева «недостойными».

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — заявил он.

В ответ на слова Данилова Медведев заявил РИА Новости, что нет смысла отвечать на подобные высказывания украинских представителей. По его словам, необходимости в уничтожении Украины также нет, нужно лишь ликвидировать тех, кто говорит об уничтожении России.

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заявил Медведев.