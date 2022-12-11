«Мы твердили, они — игнорировали». В Кремле пояснили причины спецоперации

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, которые должны были положить конец конфликту в Донбассе, в действительности заключались, чтобы дать Киеву время стать сильнее. Дмитрий Песков в ответ на это признался, что со временем для Москвы стало очевидно, что ни Украина, ни европейские партнеры не собираются выполнять договоренности. И именно это привело к началу СВО.

Игнорирование западными странами опасений России, что Украина не выполняет Минские соглашения, послужили предвестником начала специальной военной операции. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, со временем в Москве поняли, что обещания Киева и его западных партнеров по Минским соглашениям являются обманом. «Президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. И это все как раз является предтечей специальной военной операции», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. 7 декабря в интервью газете Zeit она рассказала, что Минские соглашения подписывались, чтобы «дать драгоценное время» Украине «стать сильнее». Меркель также добавила, что на Западе тогда осознавали, что конфликт между Киевом и Москвой заморожен, но не завершен. И в 2014 году НАТО, скорее всего, не смог бы оказать Украине такую военную помощь, как сегодня. Что такое Минские соглашения Первые Минские соглашения были заключены в рамках трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) в 2014 году. В 2015-м были заключен второй пакет соглашений — «Минск-2» — при участии Германии и Франции. Договоренности должны были урегулировать конфликт в Донбассе. Читать дальше

Признание экс-канцлера ФРГ осталось практически незамеченными в западных и украинских СМИ, его почти не комментировали европейские политики. Одним из немногих иностранных лидеров, кто высказался по этому поводу, стал президент Сербии Александр Вучич. Он назвал слова Меркель «невероятными» и напомнил, что раньше бывший украинский президент Петр Порошенко также говорил, что Киев и не собирался выполнять Минские соглашения.

«Это кардинально меняет дело в политическом смысле. Это четкий сигнал для меня, что я не должен доверять. Если они могли играть с кем-то, кто сильнее нас, и обманывать их (Россию) <...> Но мы с 2012 года использовали время лучше, чем некоторые другие», — сказал Вучич.

Российкий президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Киргизии 9 декабря, рассказал, что слова Меркель его разочаровали.

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия», — объяснил глава государства.

Он отметил, что сейчас доверие между Россией и ЕС и так находится «почти на нуле». А с учетом признаний бывшего немецкого канцлера встает вопрос, как Москва и западные страны будут договариваться в будущем, какие гарантии будут у таких договоренностей.

При этом он выразил уверенность, что договариваться западным странам с Москвой в любом случае придется. И Россия к таким договоренностям готова, открыта для них.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Меркель впервые прозвучавшим четким признанием о фальсификации.

«Да, киевский режим неоднократно говорил, что он не собирался выполнять Минские договоренности, но вот Запад, те страны и их лидеры, которые непосредственно входили в Нормандский формат, так явно об этом ни разу не заявляли», — констатировала Захарова.

По ее словам, Меркель фактически призналась, что подлог является методикой действий западных стран, которые еще в 2015 году «знали, что никогда не будут это исполнять и что они будут накачивать киевский режим оружием».